「クイズタイムリープ」がゴールデンタイムにて放送決定！放送は日本テレビ系にて8月20日（水）よる7時より。

時代は令和！車は自動運転、仕事はリモート、AIが働く時代…クイズ番組で時空を超える！現代バラエティーで活躍する人気芸能人たち ヒロミ・劇団ひとり・YOU・阿部亮平（Snow Man）・村重杏奈・津田篤宏（ダイアン）・羽鳥慎一・ヒコロヒーが過去のクイズ番組に時空を超えて、つまり“タイムリープ”して、当時の問題に挑む。

タイムリープする番組は…

1988年スタート ミリオンスロットが話題 「クイズ世界はSHOW byショーバイ!!」

1990年スタート 最高視聴率31.6% 「マジカル頭脳パワー!!」

1977年スタート 「クイズ王」という称号もこの番組で生まれた 「アメリカ横断ウルトラクイズ」

1983年スタート 今もなお高校生たちがしのぎを削る「高校生クイズ」

日本テレビが誇る大型クイズ番組のクイズに挑戦するだけでなく、当時の出演者と対決！放送当時の板東英二や山城新伍さんとの掛け合いにスタジオゲストも大興奮。前回、チームの勝利に貢献した阿部は今回も大活躍？津田は当時のクイズ番組にタジタジ？AI技術が発達した今だからこそできる“新感覚のクイズ番組”！