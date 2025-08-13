ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
【米国】
＊米消費者物価指数（CPI）（7月）21:30
結果 0.2％
予想 0.2％ 前回 0.3％（前月比）
結果 2.7％
予想 2.8％ 前回 2.7％（前年比）
結果 0.3％
予想 0.3％ 前回 0.2％（コア・前月比）
結果 3.1％
予想 3.0％ 前回 2.9％（コア・前年比）
【カナダ】
住宅建設許可（6月）21:30
結果 -9.0%
予想 N/A 前回 12.8%（12.0%から修正）（前月比)
※発言・ニュース
＊トランプ大統領
・ＦＲＢの本部改修でパウエル議長を提訴する意向。
・パウエル議長は遅すぎる。
・今すぐ利下げを行うべき。
＊バーキン・リッチモンド連銀総裁
・雇用とインフレリスクのバランスは依然不明確。
・消費は堅調だが、消費者は高価格に疲弊。
・消費者が限界に達すれば、雇用に打撃を与える可能性。
・税制改正法案の可決に伴い霧が晴れる。
・関税合意も進展。
・景気を後退させるにはより深刻な後退が必要。
＊シュミッド・カンザスシティー連銀総裁
・当面は制限的な政策が適切。
・政策は適度に制限的で非常に制限的ではない。
・成長は堅調を維持もインフレは依然高過ぎる。
・関税はインフレに限定的な影響を及ぼしているようだ。
・需要が弱まる兆候が見られれば見解を調整。
・需要拡大は価格の過剰な上昇リスクを伴う。
・労働市場の鈍化が関税の転嫁を抑制。
＊ブラード氏
・先週、ベッセント財務長官と話をした。
・ＦＲＢの独立性が認められれば、議長職を受け入れる。
・大統領はＦＲＢの金利について意見を述べる権利がある。
・ＦＲＢについて異なる見解を聞くことは、私にとって何の問題もない。
＊ＥＪ・アントニー氏
トランプ大統領が米労働統計局（ＢＬＳ）のトップに指名したＥＪ・アントニー氏は米雇用統計について、修正されるまでは、毎月の公表を停止し、四半期ごとのデータだけを公表すべきと語った。
＊ホワイトハウス、四半期ベースには否定的
ホワイトハウスのレビット報道官は「月次報告は米国民が信頼できるデータになると考えている」と述べ、ＥＪ・アントニー氏が提案した四半期ベースへの切り替えには否定的に見ていることを示唆した。
