※経済指標

【米国】

＊米消費者物価指数（CPI）（7月）21:30

結果 0.2％

予想 0.2％ 前回 0.3％（前月比）

結果 2.7％

予想 2.8％ 前回 2.7％（前年比）

結果 0.3％

予想 0.3％ 前回 0.2％（コア・前月比）

結果 3.1％

予想 3.0％ 前回 2.9％（コア・前年比）



【カナダ】

住宅建設許可（6月）21:30

結果 -9.0%

予想 N/A 前回 12.8%（12.0%から修正）（前月比)



※発言・ニュース

＊トランプ大統領

・ＦＲＢの本部改修でパウエル議長を提訴する意向。

・パウエル議長は遅すぎる。

・今すぐ利下げを行うべき。



＊バーキン・リッチモンド連銀総裁

・雇用とインフレリスクのバランスは依然不明確。

・消費は堅調だが、消費者は高価格に疲弊。

・消費者が限界に達すれば、雇用に打撃を与える可能性。

・税制改正法案の可決に伴い霧が晴れる。

・関税合意も進展。

・景気を後退させるにはより深刻な後退が必要。



＊シュミッド・カンザスシティー連銀総裁

・当面は制限的な政策が適切。

・政策は適度に制限的で非常に制限的ではない。

・成長は堅調を維持もインフレは依然高過ぎる。

・関税はインフレに限定的な影響を及ぼしているようだ。

・需要が弱まる兆候が見られれば見解を調整。

・需要拡大は価格の過剰な上昇リスクを伴う。

・労働市場の鈍化が関税の転嫁を抑制。



＊ブラード氏

・先週、ベッセント財務長官と話をした。

・ＦＲＢの独立性が認められれば、議長職を受け入れる。

・大統領はＦＲＢの金利について意見を述べる権利がある。

・ＦＲＢについて異なる見解を聞くことは、私にとって何の問題もない。



＊ＥＪ・アントニー氏

トランプ大統領が米労働統計局（ＢＬＳ）のトップに指名したＥＪ・アントニー氏は米雇用統計について、修正されるまでは、毎月の公表を停止し、四半期ごとのデータだけを公表すべきと語った。



＊ホワイトハウス、四半期ベースには否定的

ホワイトハウスのレビット報道官は「月次報告は米国民が信頼できるデータになると考えている」と述べ、ＥＪ・アントニー氏が提案した四半期ベースへの切り替えには否定的に見ていることを示唆した。

