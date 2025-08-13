TBS NEWS DIG Powered by JNN

Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÈÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¡ÖÀï¸å80Ç¯¡×¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Íè·î¡¢Ä¹ºê¸©¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤ë¤ÈµÜÆâÄ£¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

µÜÆâÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÍè·î12Æü¤«¤éÄ¹ºê¸©¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¤´°ì²È¤ÏÄ¹ºê»Ô¤ÎÊ¿ÏÂ¸ø±à¤Ç°ÖÎîÈê¤Ë²Ö¤ò¤¿¤à¤±¡¢¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤ò»ë»¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÈïÇú¼Ô¤¬Êë¤é¤¹ÍÜ¸î»ÜÀß¤ÇÆþ½ê¼Ô¤é¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÂÚºßºÇ½ªÆü¤Î14Æü¤Ë¤Ï¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ïº´À¤ÊÝ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè40²ó¹ñÌ±Ê¸²½º×¡×¤È¡ÖÂè25²óÁ´¹ñ¾ã³²¼Ô·Ý½Ñ¡¦Ê¸²½º×¡×¤Î³«²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¡ÖÀï¸å80Ç¯¡×¤Ë¤¢¤¿¤ëº£Ç¯¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï4·î¤ËÅìµþ¡¦¾®³Þ¸¶½ôÅç¤ÎÎ²²«Åç¤ò¡¢6·î¤Ë¤Ï²­Æì¸©¤È¹­Åç¸©¤òË¬Ìä¤·¡¢³ÆÃÏ¤ÇÀïË×¼Ô¤ò°ÖÎî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Î¾ÊÅ²¼¤¬Ê¿ÏÂ¸ø±à¤Ç¶¡²Ö¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï29Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£