かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」

©ABCテレビ

8月13日（水）は、「2025年上半期 関西人が愛したスターの余談10選」。2025年上半期の放送で飛び出したスターの余談から選りすぐりの余談10選を発表。さらに放送に入りきらなかった未公開トークもお届けします。

©ABCテレビ

笑いの最前線を駆け抜けたバラエティの帝王、ビートたけしの余談を語るのは玉袋筋太郎。浅草キッド時代、毎年盆暮れにやっていたという師匠との飲み会秘話とは？ 佐藤仁美は明石家さんまのかっこいい飲み方を絶賛！それは、舞台で共演したという佐藤が、さんま行きつけの店でみんなで食事をしたあと、「さんまさん、次飲みに行きませんか？」と誘うと、「オレがおったら皆楽しめないやろ、じゃ！」と言って帰っていったという。

テキトー男の本領を発揮し、番組冒頭から共演者たちを翻弄しまくったのは高田純次。「天才・たけしの元気が出るテレビ!!」で、女優・清川虹子の3000万円の指輪を口に入れ激怒された伝説のロケには、まさかのオチが…。今回はさらに高田が若者との接し方について語った未公開シーンをお届け！

©ABCテレビ

ロックスター内田裕也との壮絶な出会いを語るのは小沢仁志。銀幕のスター松方弘樹の侠気あふれる余談も！

立川志らくは笑点をつくった立川談志が目指していた笑い、関係が最悪だった笑点メンバーとの秘話を明かす。

グルメ好きが集結した放送回からは、山口智充が語った笑福亭鶴瓶の未公開トークをお届け。大好きなサバの棒寿司が大量に送られてきたため、「笑っていいとも！」で皆の楽屋に配ったという山口。しかし鶴瓶の楽屋からは「誰や～！」という大声が聞こえてきて……！？

このほか、双子界のスター・マナカナが語るマル秘恋愛エピソード、ザ・たっちがバイト先で客にキレられた話、下柳剛が語る日ハム時代のグローブ投げ事件などの余談が炸裂！

さらに番外編として、山内が毎回ゲストから執拗に聞き出してきたスターのギャラ事情をまとめて紹介する。。

©ABCテレビ

かまいたちMCの「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）は毎週水曜よる11時17分放送。13日（水）はよる11時40分スタート（放送時間変更の場合あり）。TVerでも無料配信。