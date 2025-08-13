TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が13日、放送される。番組の公式X（旧ツイッター）が放送内容を告知した。

公式Xは「『ジャンケン・グリコ』をベースに…負けたら自分が出したカードの食べ物を完食！大食い心理バトル『満腹×ジャンケン』」「金物屋、令和以降の新規オープンマジで0軒説」の2本を紹介した。

告知動画では「満腹×ジャンケン」で、きしたかの高野正成（36）と鬼越トマホークの良ちゃん（39）が登場した。高野は立て続けてに同番組に出演していることもあり「高野もうレギュラーじゃん」「高野また出てる！愛されてるなー」などのコメントがあった。

他にも「以前の電気椅子ゲームや今回のジャンケン、心理戦を楽しめるゲームをTBS GAMESがコンシューマゲーム化をたくらんでいそうな気がしてきたぞ」「限定ジャンケンやんカイジの最初のやつ あれすき」「面白そう」「ざわざわ・・・・・・・ざわざわ・・・・・・・」「金物屋か…今はみんな金物欲しかったらホームセンターに行っちゃうからなぁ…ないだろうなぁ」などと書き込まれていた。

きしたかのは相方の岸大将（35）とともにTBSラジオ「きしたかののブタピエロ」（水曜午後11時半）でパーソナリティーを務めている。