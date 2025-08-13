◇第107回全国高校野球選手権第7日2回戦 山梨学院6―2聖光学院（2025年8月12日 甲子園）

【吉田孝司の目】「ネクスト大谷」と称される山梨学院の菰田は、地方大会で全て救援登板だったので先発には驚いた。やはり2度も日本一に輝いた吉田洸二監督は甲子園の戦いを分かっている。一番良い投手を初戦の先発に送った形だ。

スカウトが一番最初に見るのは選手のサイズ。1メートル94、100キロの体格を備える菰田は宝石のように輝いて見える。過去に多くの長身投手がプロに入ったが、大成したのはわずか。成功の鍵は長身であっても体をコントロールできる繊細さ、柔らかさがあることで、菰田はその2つの素質を持っている。

DeNAのスカウト部長時代、花巻東（岩手）の大谷翔平を3年春に見た。もし彼を獲得できたなら最初は投手で育てようと思っていた。彼が二刀流の道を切り開くまでは、まずは投手に挑戦し、野手に転向する高井（元ヤクルト）、糸井（元日本ハムなど）のパターンが一般的だった。

菰田もまずは投手としてプロで見てみたい。安定して強く腕が振れるようになれば、常時150キロをマークする先発投手になる未来が見える。(元DeNAスカウト部長)