◇第107回全国高校野球選手権第7日 2回戦 東大阪大柏原0―3尽誠学園（2025年8月12日 甲子園）

【熱闘博覧会】東大阪大柏原の竹本歩夢はどれだけ痛くても、甲子園で野球がしたかった。10日の練習中に激痛が走った。素振りの際に左手を負傷。「電気が走った感じがして、そこからバットを握れなくなった」。それでも「8番・捕手」で強行出場した。

3回1死で迎えた第1打席は右手一本でスイングして遊ゴロ。5回2死二塁の好機で代打を送られて交代した。「監督さんには“振るな”と言われたけど、甲子園で絶対打ちたかった…」。快音を響かせることはできなかったが、主将としての役割は果たした。ベンチからチームメートを鼓舞し続けた。

この日は親友の亡き父の力も借りて、エース・川崎龍輝のボールを受けた。聖地で使用したキャッチャーミットは中学時代からのチームメートで、今大会はベンチ入りメンバーから外れた清水禄偉（ろい＝3年）の父の形見だった。「（生前は凄く）かわいがってもらった。捕る時、全然痛くなかった。本当にパワーをもらったんだと思う」。憧れの舞台で奮闘する姿は天国にも届いたはずだ。 （松岡 咲季）

◇竹本 歩夢（たけもと・あゆむ）2007年（平19）10月22日生まれ、大阪府出身の17歳。小1から野球を始める。中学から大阪球道ヤングに所属。東大阪大柏原では1年秋からベンチ入り。50メートル走6秒7、遠投100メートル。1メートル70、85キロ。右投げ右打ち。