◇第107回全国高校野球選手権第7日 2回戦 岡山学芸館3―0松商学園（2025年8月12日 甲子園）

アウトを取ることに集中していた岡山学芸館の青中陽希が、9回2死からの124球目が左飛に終わった瞬間、力強く両手を上げた。6安打完封。5回まで毎回得点圏の走者を背負いながら、左腕は耐え抜いた。

「甲子園を楽しめた。気持ちで負けないように、気持ちで勝てた。みんなが守ってくれて投げ切ることができた」

鮮やかなスクイズ外しだった。1点リードで迎えた2回1死一、三塁。9番への初球に青中は「打者の動きがスローみたいに見えた。自分で外した」と直球の握りのまま、外角高めにピッチアウト。飛び出した三塁走者をアウトにした。佐藤貴博監督も「走者の動きを見て、ベンチからサインを出した」と説明。考えて動く。「考動」がチームのスローガン。勝負どころでの判断は監督もエースも一致していた。

直球の最速は139キロで、この日の最速は135キロ。高速時代の甲子園でも制球と緩急で勝負できることを証明した。5回1死一、三塁でもチェンジアップで連続三振。高校時代は仙台育英で須江航監督とチームメートだった佐藤監督から「投手はコントロールが命」と言われ続けた青中は「感覚が大事」と移動中も白球を握ることを欠かしていない。2年連続の3回戦進出で岡山勢は夏70勝。「ベスト8以上を狙う」とエースは山梨学院戦に照準を合わせた。 （鈴木 光）

◇青中 陽希（あおなか・はるき）2007年（平19）11月10日生まれ、東広島市出身の17歳。小2から高屋西スポーツ少年団で野球を始めて投手。高屋中では東広島ボーイズに所属。岡山学芸館では昨夏背番号18でベンチ入りし、昨秋から背番号1。50メートル走6秒5、遠投90メートル。1メートル73、78キロ。左投げ左打ち。

◯…岡山学芸館の背番号14・藤原颯大が小技と走力を生かし、全3得点のホームを踏んだ。「甲子園は幼い頃から夢見ていた場所。凄くうれしい」。初回1死から中前打と盗塁で好機を拡大し、繁光広翔（こう）の左前適時打で先制のホームを踏むと、3回は9球目で四球を選び、相手の二塁悪送球の間に生還。左前打した8回にはスクイズでダメ押しのホームイン。「上からちゃんとつぶすように強く振れた」と得意のバスター打撃から相手を揺さぶった。