乗客乗員５２０人が犠牲になった日本航空ジャンボ機墜落事故から１２日で４０年となった。

安全への誓いを忘れぬよう、関係者は記憶継承の取り組みを続けてほしい。

墜落現場となった群馬県上野村の御巣鷹の尾根には、多くの遺族が慰霊に訪れた。遺族は高齢化が進み、急峻（きゅうしゅん）な尾根を訪れるのも困難になっている。

日航では事故時から在籍する正社員が３月末現在１７人で、全体の０・１％にすぎない。当時を直接知る世代が減り、事故の悲惨さや遺族の深い悲しみを、どう次世代に伝えていくかが課題だ。

日航は２００５年、再び事故を起こさないことを誓い、「三現主義」を掲げた。墜落現場である「現地」に行くことや、遺品や残存機体など「現物」を見ること、当時を経験した「現人」から話を聞くことを重んじている。

翌０６年には、東京都大田区に「安全啓発センター」を設けた。残存する事故機の一部を保存し、社員が研修などで訪れている。

日航や国に対して、空の安全確保を働きかけてきたのが、遺族らでつくる「８・１２連絡会」だ。公共交通機関で起きた事故の被害者や遺族を支援する部署も、会などの訴えで国に設置された。

事故を風化させず、安全への取り組みを絶やさない。それが遺族に共通する願いでもある。

それでも、米国と福岡の空港では昨年、日航機が停止線を越えるトラブルがあった。機長２人が内規の３倍にあたる前日の飲酒を隠して乗務する事態も起きた。

安全への意識に緩みがあるのではないか。組織内でいま一度、徹底を図ってもらいたい。

近年、訪日外国人客の増加で航空需要が高まる一方、航空業界では、大量採用された世代のパイロットが退職を迎える「２０３０年問題」が懸念されている。整備士も不足する恐れがある。

現場の繁忙感が増せば、思わぬミスが起きかねない。経験豊富なベテランの技術を若手に伝えることも欠かせない。

ＳＮＳ上では最近、事故機は「自衛隊のミサイルで撃墜された」などとする書き込みが拡散し、防衛省が国会で「偽情報」だと否定する一幕もあった。

当時の調査では、米ボーイング社の修理ミスがあった圧力隔壁の損壊から垂直尾翼や油圧系統が失われたことが原因だとされた。ボーイングもミスを認めている。

「偽情報」の広がりは、事故の教訓まで曖昧にしかねない。