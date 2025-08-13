◇第107回全国高校野球選手権第7日2回戦 山梨学院6―2聖光学院（2025年8月12日 甲子園）

山梨学院は聖光学院（福島）を6―2で下し、夏は16年以来9年ぶりの甲子園勝利。初の3回戦進出を決めた。先発した菰田陽生投手（こもだ・はるき＝2年）が6回まで無安打投球を見せるなど6回1/3を2安打1失点の快投。打線は13安打で終盤に突き放した。

【記者フリートーク】ドジャース・大谷より1センチ大きい1メートル94の菰田は、サバンナを見渡すキリンのように視野が広い。その広さに「伝説」も生まれた。

入部初日から注目の的。32センチのシューズが寮の玄関に脱いであったことから先輩たちは「ビッグフットが入ってきた…」と恐れた。ある選手がトイレの個室で座っていた際、菰田が大きすぎたため仕切りが意味をなさず「お疲れっす！」と目を見てあいさつされたこともあるという。

ただ、決して「上から目線」はしない謙虚さを持つ。真面目で先輩から可愛がられる性格で、指導者は「調子に乗ってもおかしくない実力なのに変わらない」と言う。この日は今後を見据えた視野の広さで省エネ投球を貫いた。(アマ野球担当キャップ・柳内 遼平)