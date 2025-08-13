¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÂçÃ«µé²øÊª¡¡»³Íü³Ø±¡¡¦¸ÖÅÄ¡¡6²ó¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Î¡½¡¡¼¡À¤Âå¤ÎÆóÅáÎ®¡¡¤Þ¤º¤Ï¡ÖÅê¡×¤Ç¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè7Æü2²óÀï¡¡»³Íü³Ø±¡6¡½2À»¸÷³Ø±¡¡Ê2025Ç¯8·î12Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡2²óÀï3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»³Íü³Ø±¡¤ÏÀ»¸÷³Ø±¡¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤ò6¡½2¤Ç²¼¤·¡¢²Æ¤Ï16Ç¯°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹Ã»Ò±à¾¡Íø¡£½é¤Î3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿¸ÖÅÄÍÛÀ¸Åê¼ê¡Ê¤³¤â¤À¡¦¤Ï¤ë¤¡á2Ç¯¡Ë¤¬6²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÅêµå¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É6²ó1/3¤ò2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¡£ÂÇÀþ¤Ï13°ÂÂÇ¤Ç½ªÈ×¤ËÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡»³Íü³Ø±¡¤¬½éÀï¤«¤é¡Ö¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡×¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£»î¹ç³«»ÏÁ°¤À¡£¡Ö7ÈÖ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¸ÖÅÄ·¯¡×¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ËÀ»ÃÏ¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯¡£º¸ÏÓ¤ÎÛØ³ÀÎÜµ±ÅÍ¡Ê¤ë¤¤È¡á2Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»³ÍüÂç²ñ¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤¬¤Ê¤¯µß±ç¤Ç4¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²¤¿¤À¤±¤ÎÆóÅáÎ®¤Î²øÊª¸õÊä¤¬¡¢½éÀï¤Î¿¿¤Ã¤µ¤é¤Ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¶î¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Æ¤ë¤ÈÎÉ¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡£À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¡Ö¥Í¥¯¥¹¥ÈÂçÃ«¡×¤¬ÀèÈ¯»ÅÍÍ¤Ç²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£º£½ÕÁªÈ´¤Ç¤Ï¡¢2Ç¯À¸¤ÎÂç²ñ»Ë¾åºÇÂ®¥¿¥¤¤Î152¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¹äÏÓ¤ÎÁ¡ºÙ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£½é²ó¤Ë147¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿Ä¾µå¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¼´¤Ë¥³¡¼¥¹¤òÆÍ¤¡¢6²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÅêµå¤Ç6²ó1/3¤ò2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡£Ã¥¤Ã¤¿»°¿¶¤Ï°ì¤Ä¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¥í¤Ç11¡¢Èôµå¤Ç7¤Î¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¤¡ÖÄ¹¤¯Åê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÂÇ¤¿¤»¤ëÅêµå¤ò¤·¤¿¡£¡ÊÎÏ¤Ï¡Ë8³ä¤¯¤é¤¤¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï°ì¤Ä¤ÎÀ®Ä¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡º£½ÕÁªÈ´¤Ç8¶¯Æþ¤ê¤·¤¿À»¸÷³Ø±¡ÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¤ë²÷Åê¡£µÈÅÄÞ«Æó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸ÖÅÄ¤ÎÊý¤¬¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¡Ê²Æ½éÀï¤Ï4Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ë²Æ¤Ï¤¤¤Ä¾¡¤Ã¤¿¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È²øÊª±¦ÏÓ¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Î²Æ1¾¡¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡7ÈÖ¤Ç¤ÎÂÇ·â¤Ç¤Ï3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1»°¿¶¤â¡¢´û¤Ë¹â¹»ÄÌ»»ËÜÎÝÂÇ¤Ï25ËÜ¤ò¿ô¤¨¡¢Îý½¬»î¹ç¤Ç¤ÏÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤Ç¿äÄêÈôµ÷Î¥140¥á¡¼¥È¥ë¤ò¤«¤ÃÈô¤Ð¤·¤¿ÂÇ·â¤â¥¹¥±¡¼¥ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¡£»³ÍüÂç²ñ·è¾¡¤ò»ë»¡¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ºäËÜ¹¸°ì¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÌÜ¶Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆóÅáÎ®¤ò¤ä¤ê¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅêÂÇ¤Ç¤ÎÈôÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤Ï¸ÖÅÄ¤ÈÛØ³À¤Î2Ç¯À¸¥³¥ó¥Ó¡¢ÀÚ¤ìÌÜ¤Î¤Ê¤¤¶¯ÎÏÂÇÀþ¤òÈ÷¤¨¤ë¤Ê¤ÉÀïÎÏ¤Ï½¼¼Â¡£Í¥¾¡¤·¤¿23Ç¯ÁªÈ´¤ËÂ³¤¡¢½é¤Î²ÆÄºÅÀ¤Ë¸þ¤±¡Ö¤³¤Î¾¡¤Á¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼¡¤ÎÅÐÈÄµ¡²ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È¸ÖÅÄ¡£¤Þ¤º¤Ï°ìÅá¤Ç¶¯Å¨¤ò»Â¤Ã¤¿¡£¡¡¡ÊÌøÆâ¡¡ÎËÊ¿¡Ë
¡¡¡þ¸ÖÅÄ¡¡ÍÛÀ¸¡Ê¤³¤â¤À¡¦¤Ï¤ë¤¡Ë2008Ç¯¡ÊÊ¿20¡Ë12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Î16ºÐ¡£¸æ½É¾®¤Ç¤Ï¶å½½¶åÎ¤¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°¡¢¸æ½ÉÃæ¤Ç¤ÏÀéÍÕÀ¾¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¤Ë½êÂ°¡£¾åÉðÂç¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë3³ØÇ¯¾å¤Î·»¡¦Ä«ÍÛ¤Ï27Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö6ÉÃ4¡¢±óÅê100¥á¡¼¥È¥ë¡£Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¡£1¥á¡¼¥È¥ë94¡¢100¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£