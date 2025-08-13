¡ÖÃíÌÜ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤À¡×Ìµ½êÂ°¤Ç¡ÈÀ¤³¦£±°Ì¡É¤ÎÆüËÜ¿ÍDF³ÍÆÀ¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢Ä¶Ì¾Ìç¤¬ËÜ¹ø¤«¡ª¡Ö¼éÈ÷¤òºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡×¡Ö¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ÎÁª¼ê¤À¡×
¡¡ÉÚ°Â·òÍÎ¤ÏÀè·î¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò£±Ç¯Á°ÅÝ¤·¤Ç²ò½ü¤·¤¿¡£Ìµ½êÂ°¤È¤Ê¤ê¡¢¿·Å·ÃÏ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÜÀÒÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØTransfermarkt¡Ù¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ç¤Ï1800Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó30²¯±ß¡Ë¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÀ¤³¦£±°Ì¤ÎÉÚ°Â¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤Ç³èÌö¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤¬ÆÃ¤Ë¹â¤¤¤è¤¦¤À¡£Ä¶Ì¾Ìç¥ß¥é¥ó¤¬³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡ØCalciomercato24¡Ù¤Ï£¸·î11Æü¡¢¡Ö¥ß¥é¥ó¤Ï¼éÈ÷¿Ø¤ò´°àú¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤òÃµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸õÊä¤ËÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥ß¥é¥ó¤ÏÁ´ÌÌÅª¤Êºþ¿·¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¿·¤¿¤ÊÁª¼ê¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼éÈ÷¿Ø¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬Ç»¸ü¤Ê¡Ë¥Þ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Á¥ã¥¦¤ÎÂàÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê·ê¤¬³«¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¿ôÆü°ÊÆâ¤ËËä¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¥ß¥é¥ó¤Î¼éÈ÷¤òºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¿·¤¿¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥ß¥é¥ó¤Ïº£¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¿·¤Î°ÜÀÒ¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ß¥é¥ó¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÉÚ°Â¤Ï¥ß¥é¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÇºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤À¡£¤³¤ÎÆüËÜ¿ÍDF¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê·Ð¸³¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖThe Athletic¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥ß¥ä¥¹¤Î¥ß¥é¥ó¤Ø¤ÎÆ»¤¬ºÆ¤Ó³«¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥ß¥é¥ó¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î³ÍÆÀ¤Ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸µ¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤È¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤¢¤ëÈà¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥·¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥¢¥Ã¥ì¡¼¥°¥ê´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ÎÁª¼ê¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£°ÜÀÒ¶â¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥ß¥é¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÊä¶¯¤È¤Ê¤ë¡×
¡¡¤¿¤À¡¢26ºÐ¤ÎDF¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÉ¨¤Î¸Î¾ã¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¤Þ¤À¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡µ»ö¤Ï¡Ö¥ß¥é¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤À¤¬¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤¬°ÜÀÒ¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤Ï¸½ºß¡¢É¨¤Î²ø²æ¤ÇÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Éüµ¢¤Ï10·î¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Èà¤Î²ÃÆþ¤ÏÂÎÎÏÌÌ¤Ç¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤âµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤µ¤¨À°¤¨¤Ð¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀï¤¨¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¤â¾ÚÌÀºÑ¤ß¡£¥ß¥é¥ó¤¬³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
