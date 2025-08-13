◇第107回全国高校野球選手権第7日2回戦 聖光学院2―6山梨学院（2025年8月12日 甲子園）

【不滅のSummer Story】仲間が安打を放つたびに、自分のことのように喜んだ。聖光学院の一塁コーチを務めた大宮行雲（いくも＝3年）は「安打を打った選手と同じくらいうれしかった。高校野球の最後が甲子園で良かった」と語り、聖地を後にした。

度重なるケガに苦しんだ。今春の選抜1回戦では「4番・三塁」で出場するも、バットを振った際に左肩を脱臼し、途中交代。手術も考えたが、医師から「夏には間に合わない」と伝えられ「高校野球をやり切りたい」と保存療法を選択した。

周りを心配させないように明るく振る舞った。いつしかムードメーカーとなり、一塁コーチを任された。7日の練習で7度目の脱臼をした際に、トレーナーが肩をはめ直すと拍手が起きた。この日もテーピングと痛み止めを飲み、代打の準備を進めた。打席は回ってこなかったが「みんなが必死につなごうとしてくれてうれしかった」と後悔はなかった。

卒業後は大学に進学して野球を続ける。今夏に手術を予定しており「恐怖心が強かった。完治させて、聖光学院の思い切ったプレーを体現したい」と次のステージを目指す。 （小林 伊織）