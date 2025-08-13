全国高校野球は第７日の１２日、２回戦３試合が行われた。

尽誠学園（香川）は東大阪大柏原（大阪）を零封し、８強入りした２００２年以来２３年ぶりの白星を挙げた。山梨学院（山梨）は聖光学院（福島）を破り、夏の甲子園では初めての３回戦進出。岡山学芸館（岡山）は松商学園（長野）を零封し、２年連続で２回戦を突破した。

尽誠学園３―０東大阪大柏原

尽誠学園は五回に二死から好機を作り、木下、広瀬の適時打で３点を先行。広瀬が無四球完封でリードを守り切った。東大阪大柏原は継投が決まらず、打線も単打のみの６安打で好機が少なかった。

「目標は日本一」

尽誠学園のエース左腕・広瀬は、初戦の相手が大阪代表に決まり、「すごく強い」と意識した。堺市で生まれ育ち、大阪勢のレベルの高さは身にしみて感じている。だが、マウンドに上がると、その思いは心の内へ閉じ込めた。

右打者の多い相手打線に、スライダーやカーブを外角からストライクゾーンに入れたり、低めのボール球で振らせたりと自在に操った。東大阪大柏原の土井監督に「間合いを変えながら丁寧に投げられ、打線がつながらなかった」と言わしめた投球術も光り、被安打６で無四球完封。４番打者としても五回に２点打を放ち、大車輪の活躍を見せた。

甲子園に出ることが目標だったが、大阪桐蔭や履正社など地元の強豪でプレーできる自信がなく、他県で力をつけようと尽誠学園へ入った。主将になると、投手陣の練習よりもチーム全体の練習を優先し、その後に投球や打撃などの個人練習を積んだ。その姿に周りの選手もついていき、チームは成長。９年ぶりに夏切符をつかんだ。

試合後、「全国の舞台で勝てて良かった」と達成感をにじませたが、すぐに「目標は日本一。次に向けて頑張りたい」と切り替えた。信じた道を、これからも突き進む。（松本慎平）

東大阪大柏原、主将のけが誤算

東大阪大柏原の最大の誤算は、主将で捕手の竹本のけがだった。試合の前々日、素振りをしたら左手首に「電気が走った」という。球を受けるたびに激痛が走る状態だったが、先発出場を決断した。

土井監督からは「スイングしなくていい」と言われていたが、三回の打席では「全力疾走したかった」と右手だけでバットを振って、遊ゴロに倒れた。五回二死二塁で代打を送られた後は、ベンチの真ん中に立ってナインを鼓舞し続けた。「あこがれの場所で、最後まで戦えなかったのは悔しかった」とグラウンドを出る際に涙を見せた。

尽誠学園・西村監督「（木下の先制打は）ナイスバッティングでしたね。二死からの粘り強さというか、つながりがすごくあった」

東大阪大柏原・土井監督「選手任せのサインになってしまったので、点が入らなかったのが敗因かなと思う」