¡¡ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬¡ÖµðÂç²½¡×¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¡½¡½¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬ÂÇÀÊ¤«¤éÂÐÀï¤¹¤ëÅê¼ê¤¿¤Á¤ò¸®ÊÂ¤ß¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤¬ÅÁ¤¨¤¿à°Ò°µ´¶á¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿ô»ú¤ÇÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡££±£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£²Æü¡Ë¤Î¸ÅÁã¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ç£³»î¹çÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë£´£²¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢£±£°»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£È¯³Ð¤·¤¿¥Ï¥ï¥¤ÉÔÆ°»ºÁÊ¾Ù¤Î±²Ãæ¤Ç¤âÆ±Æü¸½ºß¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤ËÊÂ¤Ó¡ÖÅ´¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¡×¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬ÇÈ¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÂçÃ«¤ÎÂÇËÀÇúÈ¯¤Ï²ÃÂ®ÅÙ¤òÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Î¸ÅÁã¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·£·ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¸²ó°ì»à¡¢Áê¼ê±¦ÏÓ¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤ÎÅê¤¸¤¿Æâ³Ñ¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤¿¤¿¤¹þ¤ß¡¢¶Ã°Û¤Î£³ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë£´£²¹æ¥½¥í¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤ÎºÂ¤³¤½²¿¤È¤«¥¡¼¥×¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨·ë¶É£´¡½£·¤Ç£²Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢Æ±Æü¸½ºß¤Ç£²°Ì¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë£±¥²¡¼¥àº¹¤ÈÆùÇö¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂçÃ«¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢£µÀï£´È¯¤Ç¥¥ó¥°Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤Ïº£Ç¯£¶·î¡¢Æ±¶ÉÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈÆâ¤ÇÂçÃ«¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡Ö¤¢¤ëÆÃÄ§¡×¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçÃ«¤È¤ÎÂÐÀï·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÊ£¿ô¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Åê¼ê¤¿¤Á¤Î¾Ú¸À¤È¤·¤Æ¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¼ÂºÝ¤è¤ê¤âÂç¤¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡ÖÈà¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤À¤±¤Ç¶²ÉÝ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤¤¤¿»þ¤è¤ê¤â¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬¿´¿È¤È¤â¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿à¹ðÇòá¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¤Ò¤½¤«¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î»ØÅ¦¤¬²Æ¾ì¤â½ªÈ×¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¸ÅÁã¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤òÁê¼ê¤Ë£³»î¹çÏ¢Â³ÃÆ¡õ£±£°ÀïÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É°ìÁØ¿§Ç»¤¯²Ä»ë²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÁê¼êÅê¼ê¤Î¿µ½Å¤µ¤Ï¡¢ÇÛµå¤ÎÃ¼¡¹¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯Àè¹Ô¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤âÂçÃ«¤Î°Ò°µ´¶¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤ë¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥¾¡¼¥ó¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤òÆÍ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡ÖÆ¨¤²µå¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤À¤¬ÂçÃ«¤ÏÊø¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸«¶Ë¤á¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤´ó¤»¡¢´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤±¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¡£Á°½Ð¤Î¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤â¡Ö¡Ø¥¾¡¼¥ó¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ù¤È¡ØºÇÃ»ºÇÂ®¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¡Ù¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼êÅê¼ê¤Îà¶²¤ìá¤ò¼ÂºÝ¤ÎÆÀÅÀ¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëº£¤Î¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î»Ñ¤À¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éÉñÂæÎ¢¤Ç¤Ï¡¢µ¤¤¬¤«¤ê¤ÊÊóÆ»¤âÉñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡££Á£ÐÄÌ¿®¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥ï¥¤Åç¥Ï¥×¥Ê¡¦¥³¡¼¥¹¥È¤ÎÁí³ÛÌó£²²¯£´£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£µ£¶²¯±ß¡Ë¤Î¹âµé½»Âð³«È¯¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÂçÃ«¤ÈÂåÍý¿Í¤Î¥Í¥º¡¦¥Ð¥ì¥í»á¤¬ÉÔË¡¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³Ë¸³²¤Ê¤É¤ÇÄóÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£¥Ï¥ï¥¤¤ÎÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¥±¥Ó¥ó¡¦£Ê¡¦¥Ø¥¤¥º¡¦¥·¥Ë¥¢»á¤é¸¶¹ðÂ¦£²¿Í¤ÏÁÊ¾õ¤Ç¡ÖÍÌ¾¿Í¤È¤·¤Æ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ç¸¶¹ð¤ÎÌò³ä¤òÉÔ°ÂÄê²½¤µ¤»¡¢ÇÓ½ü¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö·¸Áè¤Ï·ÑÂ³Ãæ¤Ç¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤ÎºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µÄÌÌõ¤Ç¶Øîþ£´Ç¯£¹·î¤Î¼Â·ºÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¿å¸¶°ìÊ¿¼õ·º¼Ô¡Ê£´£°¡Ë¤ÎÀàÅð¡¦ÅÒÇî»ö·ï¤ËÂ³¤¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤ÎË¡Åª¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ºÆ¤ÓÈ¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂçÃ«¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î»î¹ç¤ÇÌÛ¡¹¤È·ë²Ì¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Á¡¼¥àÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎµåÃÄ¤ä£Í£Ì£Â´Ø·¸¼Ô¤«¤é¾ï¡¹¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¹ÓÇÈ¤Ë¤â¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤à¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥¿¥Õ¥Í¥¹¡ÊÅ´¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¡Ëá¤Î»ý¤Á¼ç¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÁÊ¾Ù¤Ê¤É¤Îà²Ð¤ÎÊ´á¤¬¤¤¤¯¤é¿¶¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¤Ï¾ï¤ËÂÇÀÊ¤È·ë²Ì¤À¤±¤¬¹ï¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½ÂçÃ«¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï¿ô»ú¤Ç¤Í¤¸Éú¤»¤ëÀâÆÀÎÏ¤È¡¢¼þ°Ï¤ÎÁû¤¬¤·¤µ¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤¹½¸ÃæÎÏ¤¬·ó¤ÍÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ¶è¼ó°ÌÁè¤¤¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¯¿Ù¤Ê¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¸Ø¤ëÂçÃ«¤ÎàµðÂç²½¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥óá¤ÏµÏ¿¤È¾¡Íø¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¼ÂÂÎ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£