¡Úµð¿Í¡Û28ºÐ¡¦¿¹ÅÄ½ÙºÈ¡¡ÃÙºé¤¤À¤±¤Éà¿·¿ÍÎàá¡Ö¥¿¥Æ¼Ò²ñ¤ÎÌîµå³¦¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡×
¡¡µð¿Í¡¦¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£±£²Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¡¢£·²ó£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£ÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ï£µ¡½£°¤Ç²÷¾¡¤·¡¢¼«¿È¤âº£µ¨£²¾¡ÌÜ¡Ê£±ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡°ÂÄê´¶¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£¥×¥í½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°²óÅÐÈÄ¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê£¶Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï£¶²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¡£Ãæ£µÆü¤ÇÎ×¤ó¤Àº£µ¨£²ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤Ï½é²ó¤«¤é°ì»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤òÊ»»¦ÂÇ¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤°¤È¡¢£²²ó°Ê¹ß¤ÏÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£Í×½ê¤òÄù¤á¤ëÅêµå¤Ç¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë£°¤òÊÂ¤ÙÂ³¤±¡¢£·²ó¤³¤½°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÈÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¬ÎÓ¡¢»³ËÜ¤È£²¼ÔÏ¢Â³¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢ÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤â´ßÅÄ¤Î£µ¹æ£²¥é¥ó¤Ê¤É¡¢£¹°ÂÂÇ£µÆÀÅÀ¤Ç£²Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¤ò±ç¸î¡£¿¹ÅÄ¤Î¸å¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿µß±ç¿Ø¤âÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ìµå°ìµåÂçÀÚ¤ËÃúÇ«¤ËÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÍÍ»Ò¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤â½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤ÇÀÕÇ¤´¶»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤Í¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤é¼Ò²ñ¿Í·ÐÍ³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´û¤Ë£²£¸ºÐ¤ÈÃÙºé¤¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¡£¤½¤ó¤Êº¸ÏÓ¤ÎÁÇ´é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¿·¿ÍÎà¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Î£±¿Í¤Ï¡Öà¤Û¤ó¤ï¤«á¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ØÅ·Á³¡Ù¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î»ý¤Á¼ç¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¾®¤µ¤¤¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬Èà¤ÎÂç¤¤ÊÉð´ï¡×¤È¿¹ÅÄÆÈÆÃ¤Î¸ÄÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¸åÇÚÁª¼ê¤«¤é¤Ï¡Ö¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï½éÂÐÌÌ¤Ç¤âÊÉ¤òÁ´¤¯¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤ä¤¹¤¤¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇàÀèÇÚ´¶á¤¬¤Ê¤¤¡£¥¿¥Æ¼Ò²ñ¤ÎÌîµå³¦¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆÃ°Û¤Ê¿ÍÊÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¿®Íê´¶¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µð¿Í¤Îà¸µÁÄ¡¦Å·Á³¥¥ã¥éá¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢£²£°£²£±Ç¯¤«¤é£²Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¡Ö±§Ãè¿Í¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸µÅê¼ê¡¦°æÇ¼æÆ°ì»á¡Ê£³£¹¡Ë¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¤À¤¬º¸ÏÓ¤Ï¡Ö±§Ãè¿Í£²À¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°æÇ¼»á¤È¤Ï¤Þ¤¿¥¿¥¤¥×¤Î°Û¤Ê¤ë¡Ö¿¹ÅÄ¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤òÃÛ¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡»ý¤ÁÁ°¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¸ÄÀ¤âÉð´ï¤Ë»Ä¤ê¥·¡¼¥º¥ó¡¢Åê¼ê¿Ø¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤·¤Æ²÷Åê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£