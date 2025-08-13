◇第107回全国高校野球選手権第7日 2回戦 尽誠学園3―0東大阪大柏原（2025年8月12日 甲子園）

2回戦3試合が行われ、尽誠学園（香川）が東大阪大柏原（大阪）を3―0で下して2002年以来、23年ぶりの初戦突破を決めた。「4番・投手」の広瀬賢汰投手（3年）が投げては無四球完封勝利、打っては1安打2打点と躍動。香川勢は大阪勢から1927年以来、98年ぶりの勝利となった。岡山学芸館（岡山）と山梨学院（山梨）も3回戦に進んだ。

大阪出身の選手が四国で「エース兼4番」に変身し、大阪代表校を上回った。尽誠学園・広瀬の投球は「力勝負ではなく変化球を生かす」と丁寧だ。スライダーやカーブでバットの芯を外しながら被安打6、無四球と制球ミスを最小限に抑えた。打撃でも、1―0の5回2死満塁で左前2点打を決めて4番打者の役割まで全うした。

「大阪代表で強いと思ったけど、どこが来ても強いので挑戦者の気持ちで戦いました」

夏の舞台で香川勢が大阪勢に勝ったのは、1927年に水原茂（元巨人）擁する高松商が北野中との2回戦に勝利して以来、98年ぶりとなった。甲子園初戦での大阪勢相手の完封勝利は、19年の選抜大会1回戦で履正社相手に3安打17奪三振完封した星稜・奥川（ヤクルト）以来。地元の代表校を破った広瀬は「中学までの実力では大阪桐蔭や履正社と戦える高校でやっていく自信がありませんでした」と回想する。

高校には投手として入学。打撃練習に参加していなかったはずが打者として結果が残り、気付けば投打二刀流に成長していた。昨夏の香川大会は初戦敗退。「全国で勝つためなら何でもする」と主将に立候補した。集中力を欠いた練習に「このままなら甲子園に行けない。両親に恩返しもできないんやぞ」と語気を荒らげたこともある。そうして鍛えられたチームが夏の甲子園で23年ぶりの勝利。香川勢が大阪勢に唯一勝利した1927年は高松商が優勝しており、吉兆の白星にもなった。

「いろいろと成長させてもらった。ここに来て良かったです」。大阪代表校との真っ向勝負で、大阪を離れた決断が間違っていなかったことを確信できた。 （河合 洋介）

◇広瀬 賢汰（ひろせ・けんた）2007年（平19）4月16日生まれ、大阪府出身の18歳。小1からソフトボールを始め、野田中から堺初芝ボーイズに所属して野球に転向する。尽誠学園では1年秋に背番号11でベンチ入りし、2年秋から背番号1。50メートル走6秒5、遠投100メートル。1メートル79、78キロ。左投げ左打ち。

○…尽誠学園が東大阪大柏原に勝利。夏に香川勢が大阪勢と対戦するのは4度目で、香川勢の勝利は1927年に高松商が北野中に勝って以来、98年ぶり。春は通算9度あり、香川勢の7勝2敗。