ÆâÆ£¹ä»Ö¡¡·º»ö¥É¥é¥Þà¾ïÏ¢á¤Ç¶ì¾Ð¤¤¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤â°¤¤Ìò¤Ç¤Î½Ð±é¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡º£Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£´£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÆâÆ£¹ä»Ö¡Ê£·£°¡Ë¤¬¡¢£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¡Ö¿¹ÅÄ·òºî¥¢¥ï¡¼¡¡¿ÍÀ¸¥±¥ó¥µ¥¯Áë¡×¡Ê£¸·î£±£¶¡¢£²£³Æü¸áÁ°£¹»þ¤«¤é¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÅÔÆâ¤Ç¼ýÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡
¡¡ÆâÆ£¤Ï¡¢Éã¿Æ¤¬£Î£È£Ë¤Îµ»½Ñ¿¦¤Ç¥É¥é¥Þ¼ýÏ¿¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢Êì¿Æ¤¬¿Í·Á¤ÎÀ½ºî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó²ÈÄí¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃ¼ì¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢º£»×¤¦¤È¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç°é¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Î¾¿Æ¤Î´«¤á¤ÆÍÄÃÕ±à¤Îº¢¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ä¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÂçºåÀ±¸÷³Ø±¡¹âÅù³Ø¹»¤«¤éÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô±Ç²è³Ø²Ê¤Ë¿Ê¤à¤âÃæÂà¤·¡ÖÊ¸³ØºÂÉíÂ°±é·à¸¦µæ½ê¡×¤ËÆþ½ê¡¢£±£¹£¸£°Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö¥Ò¥Ý¥¯¥é¥Æ¥¹¤¿¤Á¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖºÇ½é¤ÏµþÅÔÂç³Ø¤â¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢É½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Éã¿Æ¤Ë¤ÏÆâ½ï¤ÇÆü·Ý¤òÁª¤ó¤À¡×¤È¸ì¤ê¡ÖÉã¿Æ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï±Ç²è¤ËÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ï¡Ö¶å·î¤Î¾éÃÌ¥¯¥é¥Ö¥Ð¥ó¥É¡×¡ÊÄ¹ºê½Ó°ì´ÆÆÄ¡Ë¤ä¡ÖÀï¾ì¤Î¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¡ÊÂçÅç½í´ÆÆÄ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÂçºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Ö²È¤Ê¤»Ò¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢£¹£µÇ¯£±·î¤«¤é£²£°£°£±Ç¯£¹·î¤Þ¤Ç£²£·¥¯¡¼¥ëÂ³¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ»Ë¾å¤ÇºÇ¹âµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¡ÖÏ¢¥É¥é¤ÎÅ´¿Í¡×¤È¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡£¸·î£²£³Æü¤Ë¤Ï£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¤Ç¡ÖÎ¹¿Í¸¡»ë´±¡¡Æ»¾ì½¤ºî¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè£µÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ÖÏÂ²Î»³¸©¡¡Æîµª¾¡±º²¹Àô»¦¿Í»ö·ï¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤â·º»öÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿ÆâÆ£¤Ï¡Ö¤«¤ì¤³¤ì£²£°Ç¯´Ö¡¢·º»öÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤È¡¢·º»ö¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤â°¤¤Ìò¤Ç¤Î½Ð±é¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÌò¼Ô°Ê³°¤Î¼ñÌ£¤È¤·¤Æ¡¢°¦¼ÖÊ×Îò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£ÆâÆ£¤Ï¸½ºß¡¢»×¤¤½Ð¤Î°¦¼Ö¤¬£µ£´Âæ¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö£²£°ºÐ¤ÇÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢²Ô¤¤¤À¶â¤Ï¤Û¤È¤ó¤É°¦¼Ö¤ËÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£