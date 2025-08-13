第１０７回全国高校野球選手権大会第７日の１２日、聖光学院（福島）は２回戦で山梨学院（山梨）と対戦し、２―６で敗れた。

堅い守備をみせ、終盤まで１点を争う展開になったが、大嶋哲平投手が八回に捕まり、突き放された。九回に１点を返すなど、最後まで諦めずに戦う選手たちにスタンドから大きな拍手が送られた。

山梨学院６−２聖光学院

右翼を守る鈴木来夢選手は一回裏、右中間への鋭い打球を追いながら「思い切って飛びつく」と心に決めた。ダイビングキャッチし、自慢の守備で甲子園を沸かせた。

１点を追う七回には、一死三塁の好機で打席に立った。それまでの２打席は外野フライに打ち取られていた。横山博英部長から「厳しいコースに強く向かっていけよ」と激励されていた。「初球から狙っていくしかない」。内角の直球をはじき返すと、打球は少し詰まりながらも左前に落ちた。同点に追いつき、塁上で力強いガッツポーズをみせた。

九回に１点を返し、なお二死三塁で４度目の打席が回ってきた。「つなぐしかない」。２ストライクまで追い込まれ、３球目を狙いにいったがバットは空を切り、最後の打者になった。

試合後、「この仲間と野球ができて最高だった」と語った。涙は見せなかった。黒土で汚れたユニホームは、聖光らしい、熱く泥臭い野球をやり切った証しだ。（佐々木崇太）

◇

竹内啓汰主将「ずっと日本一を追いかけてきた。高校野球が終わってしまい胸が苦しい。大嶋投手が踏ん張って投げてくれたが、打線が奮起できなかった」