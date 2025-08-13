¡Úºå¿À¡Ûº´Æ£µ±ÌÀ¡õÃæÌîÂóÌ´à²ÆµÙ¤ßá¤ÎÍ¾Íµ¥ª¡¼¥À¡¼¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¹Åç¤Ë´°ÇÔ¤âÎÃ¤·¤²¤ÊÉ½¾ð
¡¡ºå¿À¤Ï£±£²Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë£²¡½£¹¤Ç´°ÇÔ¡£Ãæ£±£³Æü¤È¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÅêÆþ¤·¤¿à¸ñ¥¥é¡¼áÂçÃÝ¤¬£µ²óÅÓÃæ¤ò£¹°ÂÂÇ£·¼ºÅÀ¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç±ê¾å¡£»î¹çÁ°»þÅÀ¤ÇÂÐ¹ÅçÀïÄÌ»»ÀïÀÓ¤ò£±£³¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£¹£¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿º¸ÏÓ¤¬¡¢Å¨ÃÏ¥Þ¥Ä¥À¤Î¸ñÅÞ¤¿¤Á¤ÎàÀÑÇ¯¤Î±åÇ°á¤Ë¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢º£µ¨£²ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨»î¹ç¸å¤ÎÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¹ÅçÂÇÀþ¤ÎÊý¤¬¾å²ó¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤É¤³¤«ÎÃ¤·¤¤´é¡££²°Ì¡¦µð¿Í¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï¡Ö£±£±¡×¤È¤Þ¤À¤Þ¤À³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë¤â¡¢¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¾Íµ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤Ç¤Ï¡¢¥»ËÜÎÝÂÇ¡õÂÇÅÀ²¦¥ì¡¼¥¹¤Î£²´§¤òÆÈÀê¤¹¤ëÉÔÆ°¤Î£´ÈÖÂÇ¼Ô¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤È¡¢Æ±¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÎÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÃæÌî¤Ï£¶²ó¤«¤é¼éÈ÷¸òÂå¤Ç¥²¡¼¥à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢º´Æ£µ±¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤áÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤¢¤¨¤ÆàÈô¼Ö³ÑÍî¤Áá¤È¤â¸Æ¤Ù¤ëÉÛ¿Ø¤ÇÎ×¤ó¤À°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤½¤ÎÊÕ¤Ï¡Ä¡£¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂù¤·¤¿¤¬¡¢º´Æ£µ±¤ÈÃæÌî¤ÎÎ¾Áª¼ê¤Ï¡ÖÉé½ýÅù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¾å¤Ç¤Î¤³¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢µÙÍÜÌÜÅª¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¡£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÈèÏ«¤¬ºÇ¤â¸²ºß²½¤·¤ä¤¹¤¤¹ó½ë¤Î£¸·î¤À¤±¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê¼çÎÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Øà²ÆµÙ¤ßá¤òÍ¿¤¨¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡º£²Æ£··î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ë¡¢ºå¿ÀÀª¤Ï¥»¡¦¥ÑºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£¹Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£Âç¤¤Ê±ÉÍÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢µ®½Å¤Êµå±ãµÙ¤ß¤¹¤é½½Ê¬¤Ë³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ë¼çÎÏÁª¼ê¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢µÙ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤ÈËÜ²»¤â¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½Ð¾ì¤¬·èÄêÅª¤ÊÌÔ¸×¤Ï¡¢ºÇÄ¹¤Ê¤é£±£±·î¾å½Ü¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È£³¤«·î¶á¤¯¤ÏÀï¤¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢Å¬ÅÙ¤ÊµÙÍÜ¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤À¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄËÜ¿Í¤â¡¢ºò½©¤Î»Ø´ø´±½¢Ç¤Ä¾¸å¤«¤é¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤ÈÉé½ýÍ½ËÉ¤ËÉå¿´¡£¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½²ÄÇ½¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤â³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£