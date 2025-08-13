µµÅÄµþÇ·²ð¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤é¤¬ÂçÀä»¿¡Ö°ìÎ®¤Ç¤¹¤è¡£ÃË¤ò¾å¤²¤¿¡×¡ÖÀ¤³¦²¦¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÎÅÏ²ÅÉß¾¡ÃË»á¡¢ÃÝ¸¶¿µÆó»á¡¢Èª»³Î´Â§»á¤¬£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÇµµÅÄµþÇ·²ð¡Ê£Ô£Í£Ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡µþÇ·²ð¤Ï£··î¤Ë£×£Â£ÃÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£±°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£Æ±µé¤Î£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Î£±£²·î¤ÎÂÐÀï¸õÊä¤Ë¤âµó¤¬¤ë¥Ô¥«¥½¤òÁê¼ê¤Ë¡¢£°¡¼£²¤ÎÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡Èª»³»á¤ÏµþÇ·²ð¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤òÉ¾²Á¡£¡ÖµµÅÄ¡¢¤¹¤´¤¤¤è¡£¤¿¤À¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤â¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤Ð°ìÎ®¤Ç¤¹¤è¡£·ë¶É¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ê¥ë¥¤¥¹¡Ë¥Í¥ê¤Ë¤·¤í¡¢¥Ô¥«¥½¤Ë¤·¤í¡¢À¤³¦¤Î¾å°Ì¥é¥ó¥«¡¼¤È¤Ç¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£»î¹ç¤Ç¤ÏÉé¤±¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Ì¾Á°¤òÇä¤Ã¤¿¡£ÃË¤ò¾å¤²¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡µÕ¤Ë¡¢É¾²Á¤òÂç¤¤¯Íî¤È¤·¤¿¤Î¤¬¥Ô¥«¥½¤À¡£ÅÏ²ÅÉß»á¤Ï¡Ö°æ¾å¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÁê¼ê¤ÏºÇ¶¯¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢µþÇ·²ð¤È£²£°¤¸¤ã¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤º¤¤¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¤â¤¦¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é°ã¤¦Áê¼ê¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤è¡£µþÇ·²ð¤ò°µÅÝÅª¤ËÅÝ¤¹¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¼ÂÎÏ¤Ëµ¿ÌäÉä¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡ÃÝ¸¶»á¤â¡Ö¥Ô¥«¥½¤â¤Í¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£µþÇ·²ð¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¥Í¥ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¶²ÉÝ¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±°Õ¡£Èª»³»á¤â¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖµþÇ·²ð¤Î´èÄ¥¤ê¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ô¥«¥½¤ÎÇ÷ÎÏÉÔÂ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢µþÇ·²ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ´°÷¤¬¹¥°õ¾Ý¤Ç°ìÃ×¡£ÅÏ²ÅÉß»á¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¸À¤Ã¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤ÂÐ·è¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥ê¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¥Ô¥«¥½¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤·¡£ÏÃÂê¤ÏÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Èª»³»á¤â¡ÖµþÇ·²ð¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤À¤Í¡×¤È¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£
¡¡ÃÝ¸¶»á¤Ï¡ÖÉé¤±¤Ï¤·¤¿¤±¤É¡¢É¾²Á¤Ï¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ÆÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£