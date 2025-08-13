第１０７回全国高校野球選手権大会第７日の１２日、４年ぶり３８度目出場の松商学園（長野）は初戦で岡山学芸館（岡山）と対戦し、０―３で敗れた。

序盤で得点圏に走者を進めるも生かせず、攻撃のリズムに乗れなかった。それでも先発の加藤高慎投手が七回まで相手打線を２点に抑えるなど、伝統校としての意地は見せた。

岡山学芸館３−０松商学園

一回無死一塁、捕手の木内壱晴選手は二盗を狙った走者の動きが目に入った。２球目、投球はワンバウンドしたが、ミットに収めるとボールを素早く握りかえ、「思い切り、低く投げる」と二塁へ送球して走者をアウトにした。

バッテリーを組む加藤高慎投手は序盤、本来の調子ではなかったが、木内選手は「強気に押していこう」と直球中心の配球に変え、四回以降は無失点。八回は２番手の森田隼翔投手を支えた。打席でも二回の好機でしぶとく安打を放ち、存在感を見せた。

甲子園常連の伝統校も、昨夏の新チーム発足時は「最弱の世代」と言われていた。秋の県大会は初戦で敗れ、今春も地区予選で敗退。ベンチ入りした選手と他の選手では練習に取り組む意識が大きく異なり、チームの雰囲気は「最悪だった」という。

１９１３年創部の野球部で、今年の３年生は「１１２期」になる。５月からは練習後に全員が集まり、声を掛け合いながら１１２回の素振りを繰り返して結束力を高めてきた。

そうしてつかんだ甲子園の舞台で試合には敗れたものの、「（みんなの）苦労が報われた。悔いはない」。試合後、木内選手は胸を張った。（今村錬）

◇

小林伸伍主将「長野大会でノーエラーだった自慢の守備でミスが目立ち、自分たちの野球ができなかった。力がない世代だったが、最後にチームがまとまり、甲子園に来られたのはよかった」