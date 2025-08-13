第１０７回全国高校野球選手権大会第７日の１２日、１４年ぶり２度目出場の東大阪大柏原（大阪）は尽誠学園（香川）と対戦し、０―３で惜敗した。

藤原颯大、上田留生両選手がそれぞれ２安打を放ったが、１点が遠かった。守備では無失策と随所で堅守が光り、最後まで全力でプレーする選手たちにスタンドから大きな拍手が送られた。

尽誠学園３−０東大阪大柏原

「やってきた練習を見せてやれ」。試合前、土井健大監督から気合を入れられて送り出された東大阪大柏原の川崎龍輝投手は、大舞台でも堂々としたマウンドさばきを見せた。

脚を大きく二度上げる「２段モーション」。打者のタイミングをずらす独特の投球フォームを武器に、尽誠学園打線を四回まで無失点に抑えた。

試合の２日前、チームにアクシデントがあった。信頼を寄せる主将の竹本歩夢捕手が練習中に左手を痛めた。骨に異常はなかったが、テーピングを巻いての出場を余儀なくされた。

「お前の構えた所に投げる」。少しでも負担を減らそうと制球を意識した投球を心がけた。ただ五回表、ついに竹本捕手の左手は限界を迎え、代打交代した。

「リードが変わって、少し動揺してしまった」

その裏、二死まではリズム良く奪ったが、相手の９番に二塁打を打たれた。後続にも球が高めに浮いたところを狙われて適時打を打たれ、そのまま降板した。

試合には惜しくも敗れたが、「納得のいく投球ができた。甲子園のマウンドはめちゃくちゃ楽しかった」。強豪ひしめく大阪大会を勝ち抜いたエースはすがすがしい表情をしていた。（池田光汰）

◇

竹本歩夢主将「けがで途中交代してチームメートに託す形となったが、最後まで諦めないプレーをしてくれた。１、２年生には経験を生かして、また甲子園に戻ってきてほしい」