¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¡¡¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯Æþ¤êà¾ÃÌÇá¤«¡Ä¥Ú¥ì¥¹¡ÖÆþÃÄ¹ç°Õ¡×¤Ç¤â¤¦£±ÏÈ¤Ï¿·¿Íµ¯ÍÑ¤Ø¡á±ÑÊóÆ»
¡¡Íèµ¨¤«¤é£Æ£±¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¤Ë¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç³èÌö¤·¤¿¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥Ú¥ì¥¹¤¬ÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¤Ï¤â¤¦£±ÏÈ¤Ë¿·¿Í¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¡¢¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦³ÑÅÄÍµµ£¤Î°ÜÀÒ¤Ï»ö¼Â¾åà¾ÃÌÇá¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥×¥é¥Í¥Ã¥È£Æ£±¡×¤Ï¡ÖÆþ¼ê¤·¤¿¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥Ú¥ì¥¹¤Ï£²£°£²£¶Ç¯¤Ë£Æ£±¤ËÉüµ¢¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢º£¸å¿ô½µ´Ö°ÊÆâ¤ËÈà¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Ê£¿ô¤Î¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ú¥ì¥¹¤Ï¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¤È¥°¥ê¥Ã¥ÉÉüµ¢¤Ç¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¡£¥â¥ó¥Ä¥¡¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡¢·è¾¡£¹·î£·Æü¡Ë¤Î½µËö¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡×¤ÈÊóÆ»¡£¥Ú¥ì¥¹¤Î¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯ÆþÃÄ¤¬ÆâÄê¤·¡¢£¹·î¾å½Ü¤ËÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¤ÏÍèµ¨¡¢¥°¥ì¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥É¥óÂåÉ½¤¬Î¨¤¤¤Æ£Æ£±¤Ë»²Àï¡£¤Þ¤º¤Ï¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤òÃæ¿´¤Ë³ÍÆÀ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÌ¿¤À¤Ã¤¿¥Ú¥ì¥¹¤ÎÆþÃÄ¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡¢¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¤Î¤â¤¦£±ÏÈ¤À¡£¡Ö¼¡¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤â¤¦°ìÊý¤Î¥·¡¼¥È¤òÃ¯¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ë¤«¤À¡£¡Ê¥Ð¥ë¥Æ¥ê¡Ë¥Ü¥Ã¥¿¥¹¤Ï¥Ú¥ì¥¹¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÅÀ¤Ç¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤â¤¦°ìÊý¤Î¥·¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÁª¤Ö¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¿·¿Í¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¥í¡¼¥É¥óÂåÉ½¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÁª¹ÍÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°Õ»×·èÄê¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤¬´Ø·¸¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç½ÎÏ¡¢²ÄÇ½À¡¢·Ð¸³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¡Ö¤³¤ì¤¬À¤³¦ºÇ¹â¤ÎÅú¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤ÎÅú¤¨¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£²æ¡¹¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Ê¤Î¤À¡×¤È¿·µ¬»²Æþ¥Á¡¼¥à¤ÎÎ©¾ì¤«¤éà¥Ù¥Æ¥é¥ó¡Ü¥ë¡¼¥¡¼á¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤â¤¦£±ÏÈ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¸õÊä¤âÊóÆ»¡£¡Ö¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¥Õ¥§¥ê¥Ú¡¦¥É¥ë¥´¥Ó¥Ã¥Á¤Ï¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥È¡¼¥ó¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÆ±¥Á¡¼¥à¤ÇÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼ºî¶È¤È¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß£Æ£²¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¤È¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥À¥ó¤â¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¥Á¡¼¥à¤È¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤ÈºÇ½ª¸õÊä¤Î¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¤ÎÍèµ¨¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÁªÄê¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢³ÑÅÄ¤âÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ú¥ì¥¹¤ÎÆþÃÄ¹ç°Õ¤È¿·¿Íµ¯ÍÑÊý¿Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯Æþ¤ê¤Ï»ö¼Â¾å¡¢¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Î·ÀÌó¤¬Ì¤Äê¤Î³ÑÅÄ¤Ï£Æ£±¤Ë»Ä¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ°ÜÀÒÀè¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤¤¤è¤¤¤èµî½¢ÌäÂê¤ÏÂçµÍ¤á¤À¡£