¡Ú£Ä£å£Î£Á¡Û½µËö¤Î½éÀèÈ¯¤òÁ°¤ËàÆ£Ï²¸ú²Ìá¡¡¹¥Åê¤ÎÀÐÅÄÍµÂÀÏº¡ÖËÍ¤È¤ÏÁ´Á³¥¿¥¤¥×¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
¡¡ÄËº¨¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤À¡££Ä£å£Î£Á¤Ï£±£²Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ï£±¡½£±¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿£¹²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç£´ÈÖ¼ê¡¦ÃæÀî¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å¤Ë£²¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£»°±º´ÆÆÄ¤Ï£¹²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÀÛ¹¶¤ò¡Ö·è¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Í£°ì¤Î¼ý³Ï¤¬¡¢ÀèÈ¯¤Ç£¶²ó£´°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿ÀÐÅÄÍµÂÀÏºÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤À¡£¾¡¤ÁÀ±¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Öº£Æü¤Ï¹¶¤á¤ÎÅêµå¤¬¤Ç¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢´ËµÞ¤â»È¤¨¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜ¿Í¤ÏÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£»°±º´ÆÆÄ¤â¡ÖÅêµå¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤ò¼¡²ó¤ÎÅÐÈÄ¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÀèÈ¯¡¢µÞ¤ÊÊÑ¹¹¤¬£²ÅÙ¤âÂ³¤¯¥É¥¿¥Ð¥¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÀÐÅÄÍµ¤Ï¤â¤È¤â¤È£±£²ÆüÀèÈ¯¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬¹ø¤Î°ãÏÂ´¶¤òÁÊ¤¨¤¿¤¿¤á£±£°Æü¤Îµð¿ÍÀï¤ËÁ°ÅÝ¤·¡£¤½¤Î£±£°Æü¤¬±«Å·Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿£±£²Æü¤Ëº¹¤·Ìá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¤¤±¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÂç»þÂå¤Ë²¿ÅÙ¤âÅÐÈÄÆü¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤Ï¥¨¡¼¥¹¤¬¸½µð¿Í¡¦À¾´Ü¤Ç¡¢ÀÐÅÄÍµ¤ÏÀèÈ¯¤Î£²ÈÖ¼ê¡£¡Ö±«¤ÇÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢À¾´Ü¤ÎÅÐÈÄ¤¬¤º¤ì¤ÆËÍ¤¬¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢µÕ¤ËËÍ¤¬¤º¤ì¤¿¤ê¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀÐÅÄÍµ¤Ï¿·²ÃÆþ¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë½õ¸À¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²£¿Ü²ì¤ÎÎý½¬»ÜÀß£Ä£Ï£Ã£Ë¤ËÆ£Ï²¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¡¢¼«¤é¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡ÖÎý½¬ÊýË¡¡¢Ä´À°Ë¡¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆ£Ï²¤µ¤ó¤ÏËÍ¤È¤ÏÁ´Á³¥¿¥¤¥×¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¯¸½Ìò¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ£Ï²¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯¡¢¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤â¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ´À°Ë¡¤ä¹Í¤¨Êý¤¬°ã¤¦¤ó¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¼ý³Ï¤Î¿ô¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌîµå¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÐÅÄÍµ¤Ï¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¤½¤ÎÆ£Ï²¤Ï£±£³Æü¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¥¨¡¼¥¹¡¦Åì¤È¤âÌ©¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤àÆ£Ï²¸ú²Ìá¤¬²êÀ¸¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡Æ£Ï²¼«¿È¤ÎÆüËÜÉüµ¢½éÀèÈ¯¤Ï£±£µÆü¤«¤é¤ÎÃæÆü£³Ï¢Àï¤ÎÍ½Äê¡£¤³¤³¤ÇÆ£Ï²¤¬¾¡¤Æ¤Ð¡¢ÈÖÄ¹¥Ù¥¤¤â¤â¤¦°ìÇÈÍðµ¯¤³¤»¤ë¤«¡£