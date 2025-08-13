戦争を生きて＜１＞

過酷な戦争体験に胸を焼かれながら、戦後を生き抜いた人たちがいる。

その軌跡をたどる。

◇

高松市の元音楽教師で、ピアニストの鬼無（きなし）玲子さん（９８）は、戦前から弾いてきた曲がある。シューマンの「トロイメライ」。ドイツ語で「夢」を意味し、郷愁を誘うメロディーは、戦火の中でも色あせず、心の中にあり続けた。

昭和が幕を開けた７日後、高松市のキリスト教徒の家庭に生まれた。金融恐慌が起き、軍部が台頭していく暗い時代だった。

その中で玲子さんは親に連れられ、毎週、地元の教会に出かけた。ピアノがあり、牧師の妻だった叔母が信者の歌声に合わせ賛美歌を伴奏していた。４歳のとき、叔母からピアノを教わり始めた。

不思議な旋律で、美しい夢の世界に迷い込んだよう――。１２歳の頃、叔母が弾くトロイメライを初めて聴き、こう思った。練習を重ね、３年後には演奏できるように。将来は、音楽の教師になろうと思った。

１４歳だった１９４１年１２月、日米が開戦する。同じ頃、すらりと背が高い年上の旧制中学の男子生徒と出会った。作曲家・山田耕筰への弟子入りを夢見る、音楽の道を志す人だった。

自宅の２階にいると、外からカランコロンというげたの音が聞こえてくる。続いて童謡「赤とんぼ」の口笛が鳴ったら、彼が会いに来た合図だ。若い男女が街を歩けば「不謹慎」と言われた時代。公園で待ち合わせ、池に小舟を浮かべた。

教会にも連れて行き、トロイメライを弾いた。ピアノのそばに立つ彼は、何も言わず、優しい視線を送ってきた。その胸にも響いているのだと考えると、心がときめいた。「戦争中だけど、お互い命を大切にしよう」。そう誓い合った。

ある日、自宅を訪ねてきた彼が、両親に「お嬢さんをください」と頭を下げた。召集令状が届いたことを明かし「帰るまで、必ず待っていてください」と言い残し、戦場に向かった。彼を見た最後だった。

◎

玲子さんも戦争にのみ込まれていく。地元の師範学校の生徒だった４５年２月、愛知県半田市の工場に勤労動員された。皆が「増産！」と叫ぶ工場で、艦上偵察機「彩雲」の製造ラインに立った。複数の金属板をびょうで留める＜グワーン＞＜グワーン＞という騒音に耐え、胴体部分を作った。

終戦直前の７月には工場近くで米軍機の機銃掃射を受ける。＜プツプツプツ＞と弾が地面に突き刺さる鋭い音が迫って来た。突如鈍い音に変わる。振り向くと体を撃たれた友人が血に染まり、倒れていた。

つらい境遇でも耐えられたのは、寮にピアノがあったから。友達にせがまれ、トロイメライを弾くと、仲間は目を閉じ、音色に身を委ねた。「その瞬間、何もかも嫌なことを忘れられた」

◎

４５年８月、日本は敗戦を迎えた。空襲で自宅が焼けたため、近くの親戚宅から師範学校に通い、念願の教師に。職場の小学校の上司から縁談を勧められたが、最初の１年はかぶりを振り、彼の帰りを待った。その後、縁あって夫・舜一さん（９４年に６９歳で死去）と見合い結婚した。

音楽教師として小中学校を転々としながら、合唱部の顧問を務めた。週末も休まず、夏休みには寺で泊まり込みの合宿を行い、指導に明け暮れた。

音楽は、争いを生まず、性別や国籍を超えて心を一つにする。次代を担う教え子たちにそう感じてほしかった。大切な人を失った戦争を二度と起こさないために。トロイメライを弾き、夢を閉ざされた彼の分まで生きようと思った。

音楽に込めた信念は、周囲にも伝わった。音楽教師になった教え子は１０人近くを数えた。舜一さんと幸せな家庭を築き、長男の律友（りつゆう）さん（７５）は声楽を学び、その妻の敬子さん（７３）はオカリナを吹く。孫２人は音楽家として活動する。県内外で家族のコンサートを開き、トロイメライを披露してきた。

毎日２時間の練習の始めにも５回弾く。目を閉じ、滑らかに鍵盤（けんばん）をたたきながら「この曲はもう私の一部」と語る。そして、演奏を通じて伝えたいと思う。多くの犠牲者を出し、生き延びた人の心に消えない傷をつけた戦争でさえも、私からトロイメライを奪うことはできなかったのだ、と。（水野祥）