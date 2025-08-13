パペットスンスン「anan」初表紙 撮り下ろしグラビア＆魅力分析も掲載
【モデルプレス＝2025/08/13】7月に「めざましテレビ」（フジテレビ系）内でショートムービー「パペットスンスン」の放送が始まり、話題を呼んでいる6歳のパペット・スンスン＆ノンノンが、8月20日発売の雑誌「anan」2459号のスペシャルエディション表紙に登場する。
【写真】】「パペットスンスン」撮り下ろしで制作されたシール
今号の表紙では、自由に物事を考え、いつも私たちに新しい気づきを与えるスンスンと、そんなスンスンをそばで優しく見守る親友のノンノンが、同誌の表紙に初登場。黄色のビビッドカラーが印象的な窓枠から手を伸ばし、読者をパペットスンスンの世界へと誘う。
スンスン＆ノンノンが表紙のスペシャルエディション版は、“いつまでもとっておきたくなる、絵本のような1冊”をテーマに作成。目を引くビビッドな黄色の窓枠はザラザラ加工、窓枠の中とスンスン＆ノンノンはツルツル加工で、見た目だけではなく手触りでも楽しめる仕掛けを施した。ぎゅっと身を寄せ合う2人から伝わってくるのは、互いが唯一無二の存在であるということ。小さな窓枠から目いっぱい手を振る姿を見ると思わず手に取ってしまうような、絵本のようなかわいさを堪能することができる。
スンスン＆ノンノンが表紙のスペシャルエディションには、特別付録として「どこでも一緒♪スンスン＆ノンノン とってもFUWAWAシール」が付属。同誌で撮り下ろした写真のアザーカットで作成した、選りすぐりの16枚が1シートに並ぶ。
シールのデザインは、スマートフォンの裏に挟みたくなるような表紙風、星や丸型、スンスン＆ノンノンの形に縁取ったものなど、カラフルでキュートなラインナップに。携帯して、いつでもスンスン＆ノンノンと一緒の時間を過ごせるような付録となっている。
さらに、本誌内には表紙と異なるシチュエーションのスンスン＆ノンノン撮り下ろしグラビアを掲載。テーマは“夏のある日、2人で仲良くピクニック”。スンスンの大好きなパンをはじめ、花やフルーツが並ぶテーブルを前に、テンション高まる様子をこっそり撮影しました。何かを楽しそうに話している姿や、食べ物を渡しあったりする姿など、着飾らない2人。こうして日常にカメラを向けることで、一緒にいるともっとハッピーになれる2人の関係性がより一層伝わってくる。
また、「パペットスンスン」の世界を深く知るポイントを6つに分けて紹介。スンスンたちが住む「トゥーホック」のことやアーティスト活動としてのスンスン、「パペットスンスン」の人気コンテンツなど、編集部目線でたっぷり解説している。
そして、日々一生懸命生活を送る同誌読者に向けて、スンスンから「1週間をハッピーに過ごすためのメッセージ」として、「ウキウキしているあなたへ」「気合を入れたいあなたへ」「憂鬱なあなたへ」…など、思わず笑顔になれる6つの言葉も。メッセージと写真は本誌の中に掲載されるが、そのほかに同誌の各公式Instagram、YouTube、X（旧Twitter）、TikTokにて、発売後に動画版を公開予定。（modelpress編集部）
「パペットスンスン」は、パペットの国「トゥーホック」に住んでいるスンスンが、親友のノンノン、おじいちゃんのゾンゾンとの日々のできごとをムービーやイラスト、マンガにして、YouTubeやX、TikTokなどさまざまなSNSで発信。総フォロワー数は200万人超えで、アーティストデビューも果たしている。ショートムービー「パペットスンスン」は「めざましテレビ」内にて、毎週水曜日7時40分ごろから放送されている。
