±ÊÀ¥Î÷¡õÉÍÊÕÈþÇÈ¡¡Ç®°¦ÊóÆ»à¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤Èá¤Ë¡Ä Æü¥Æ¥ì¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×°ÛÎã¥·¥Õ¥È
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²Æ¹±Îã¤ÎÂç·¿ÆÃÈÖ¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡¡°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡×¤¬£³£°¡Á£³£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¥Ô¥ê¥Ô¥ê¥â¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¤Î±ÊÀ¥Î÷¡Ê£²£¶¡Ë¤È½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ê£²£´¡Ë¤Î¸òºÝÊóÆ»¤À¡£
¡¡±ÊÀ¥¤ÈÉÍÊÕ¤Î¸òºÝ¤Ï£··î£±£¶Æü¡¢½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÁÐÊý¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¤³¤ì¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£º£Ç¯¤âÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡À©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¡Ø£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ÙÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤Ï½Ð±é¼ÔÆ±»Î¤Î¸òºÝÊóÆ»¤Ç¿À·Ð¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÐÊý¤Î»öÌ³½ê¤¬ÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸òºÝÊóÆ»¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ÎÁ°Äó¤ÇÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤½¤¦¡£Æ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯·Á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢°ìÄê¤ÎàÇÛÎ¸á¤Ï¤¢¤ë¤½¤¦¡££²¿Í¤¬Á´¤¯¥È¡¼¥¯¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÏÉÔ¼«Á³¤Ê¤Î¤Ç¡¢£²¿Í¤À¤±¤Î¥È¡¼¥¯¤ÏÈò¤±¤Ä¤Ä¡¢£²¿Í°Ê³°¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤â¸ò¤¨¤¿¥È¡¼¥¯¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤âÎãÇ¯ÄÌ¤ê¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¤Î°ìÈÌ´ÑÍ÷¤¬Êç½¸¤µ¤ì¤¿¡£±þÊç´ü´Ö¤Ï£··î£²£·Æü¡Á£¸·î£±£±Æü¡£ÅöÁª·ë²Ì¤Ï²¼½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÈÌ´ÑÍ÷¤âµì¥¸¥ã¥ËÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤¿¡£º£Ç¯¤Ï±ÊÀ¥¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¿ô±þÊç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢±ÊÀ¥¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¸òºÝÊóÆ»¤Î¤¢¤Ã¤¿½÷Í¥¤È¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÊüÁ÷Á°Æü¤Î£²£¹Æü¤ÏÉÍÊÕ¤Î£²£µºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×À©ºî¥µ¥¤¥É¤¬¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤¹¤ëÍ×°ø¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ä¤¹»Ò¤¬¥´¡¼¥ë¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÁ°¤Î±èÆ»¤ÇÃËÀ¤«¤é¥»¥¯¥Ï¥é¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¡¢Æü¥Æ¥ì¤Î·ÙÈ÷ÂÎÀ©¤Ë¤ÏÈãÈ½¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¤Î²£»³Íµ¡Ê£´£´¡Ë¤¬Áö¤ë¡£
¡Ö¥»¥¯¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿ÍâÇ¯¤Ëº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£±èÆ»¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡º£Ç¯¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤¬¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤¹¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£