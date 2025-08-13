¸Å´Ü°ËÃÎÏº¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¤¬¤é»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¡È¤·¤ã¤Ù¤ê»à¤Ë¡É¡£½Þ¿¦¤ÎÈþ³ØÆ´¤ì¤ë¡×
¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡Ê70¡Ë¤¬¡¢12·î7Æü¤ÎÅìµþ¡¦EX¥·¥¢¥¿¡¼Ï»ËÜÌÚ¤«¤éÁ´¹ñ5¥«½ê¤Ç¡Ö¸Å´Ü°ËÃÎÏº¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¡2025¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÍèÇ¯1·î¤ËÊ¡²¬¡¢2·î¤ËÌ¾¸Å²°¡¢3·î¤ËÂçºå¡¢²£ÉÍ¤È¡È¤·¤ã¤Ù¤ê¤Î½äÎé¡É¤Ë½Ð¤ë¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö2025¡Ê¥Ë¥»¥ó¥Ë¥¸¥å¥¦¥´¡Ë¡×¡£º£Ç¯2025Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¡¢²¿¤ò¸«¤Æ¡¢²¿¤ËÅÜ¤ê¡¢²¿¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò2»þ´ÖÈ¾¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¯¤ë¡£70ºÐ¡¢¸Å´õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸Å´Ü¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ú¼èºà¡¦¹½À®¡á¾®Ã«Ìî½ÓºÈ¡Û
¡Ö¥È¡¼¥¯¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡£
¡ÖµîÇ¯¤Ï¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹¤ò3Æü´Ö¡¢Ï»ËÜÌÚEX¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤Î3ÆüÌÜ¤Ë¤â¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°¤Ï70ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÁ´¹ñ70¥«½ê¤ò²ó¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤È¡£¤ªÊ×Ï©¤µ¤ó¤¬»¥½ê¤ò²ó¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¸æ¼ë°õÄ¢¤Ë¤º¤Ã¤È²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢°ú¤Ã¹þ¤ß¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£70¥«½ê¤â²ó¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Î©¤Á¤¯¤é¤ß¤¬Âç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éµÞ¤Ë¤Ê¤¨¤Æ¿ô¥«½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£70¥«½ê¤ÏÌµÍý¤À¤±¤É¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¤ä¤í¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤³¤È¤òÈãÈ½¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê»Å»ö¤ÏÍè¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ëü¤¬°ì¡¢¤¤¤¤»Å»öÍè¤¿¤é²¶¤â»öÌ³½ê¤â¾è¤Ã¤«¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢Í¾Çò¤Ï¾¯¤·»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥»¥³¤µ¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç70¥«½ê¤¬5¥«½ê¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤ë¼ï¡¢º¾µ½¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
1988Ç¯¡¢¾¼ÏÂ¤Î½ª¤ï¤ê¤Î37Ç¯Á°¤«¤é¡Ö¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Ã¯¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢1¿Í¤ÇÏÃ¤·Â³¤±¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æ¨¤²¾ì¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ì¡ºÍ¤ß¤¿¤¤¤ËÁêÊý¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥²¥¹¥È¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä²Î¤¤ÍÙ¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤·¡£¤·¤ã¤Ù¤ê°ìËÜ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢È´¤¿È¤ÇËÜÅö¤ËÆ¨¤²¾ì¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢ÉÝ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï²÷´¶¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤«Ç³¤¨¿Ô¤¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ï·ë¹½ÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¥×¥í¥ì¥¹¼Â¶·¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢»Ê²ñ¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¢Âç³Ø¶µ¼ø¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤À¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢ËÍ¤òËÍ¤¿¤é¤·¤á¤ëID¤¬²¿¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤È¤«»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì°Ê³°¤Ë²¿¤«¼«Ê¬¤ÎÀ¸¶È¤È¤«¼«Ê¬¼«¿È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¡£ËÍ¤ÏÎã¤¨¤Ð¡Ö¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë·ÝÌ¾¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ë¿Æ¤¬ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª»ÅÃå¤»¤ÎÌ¾Á°¤Ç¡¢ËÜÌ¾¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£²¿¤«¤³¤¦¥Õ¥Ê¥Ã¥·¡¼¤È¤«¥¯¥Þ¥â¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤æ¤ë¥¥ã¥é¤È¤·¤Æ²¿¤«¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡¢·ÝÌ¾¤òÉÕ¤±¤Æ±é¤¸¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È»ä¤Ï²¿¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤Ã¤Æ¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¤·¤ã¤Ù¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¸Å´Ü°ËÃÎÏº¤ò¸Å´Ü°ËÃÎÏº¤¿¤é¤·¤á¤ë¡£
¡Ö¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤·¤ã¤Ù¤ê²°¤À¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÉáÄÌ¤Ë»Ê²ñ¼Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡£»Ê²ñ¼Ô¤Ç·ë¹½¤À¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸ª½ñ¤Ç·ë¹½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¡¢¼«Ê¬¤Ï¡È¤·¤ã¤Ù¤ê²°¡É¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¤â¤¦¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¤¬¤é»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡È¤·¤ã¤Ù¤ê»à¤Ë¡É¤¬¡£¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Í¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é²ÄÇ½À¤¬¶á¤Å¤¯¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡È¤·¤ã¤Ù¤ê»à¤Ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢ÌµÍý¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤ä¤Ä¤¬¡¢Ä¹´µ¤¤¤·¤Æ³¤¤Î¸«¤¨¤ëÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ë¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤Î¤°¤é¤¤¤Î»×¤¤¤Ç¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
70ºÐ¡¢¸Å´õ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬2»þ´ÖÈ¾¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¯¤ë¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢´¶ÁÛ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É95¡ó¤¬¡Ø¤è¤¯¡¢2»þ´Ö°Ê¾å¤â¿å¤ò°ìÅ©¤â°û¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ì¤Þ¤¹¤Í¡¢¤¢¤ó¤Ê¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Á´¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¡£83ºÐ¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥«¡¼¥È¥Ë¡¼¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤é¡¢²¿10¶Ê¤â²Î¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡Ø¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢´¶ÁÛ¤Ï¡Ø¤è¤¯¿å¤â°û¤Þ¤Ê¤¤¤Ç²Î¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¢Ç¯¤Ê¤Î¤Ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ØÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¥Ý¡¼¥ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¶¤Î¾ì¹ç¡¢¤À¤«¤é¥Ó¥Ã¥°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê²°¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ø¿å¤â°û¤Þ¤Ê¤¤¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¿È¤Î¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²ù¤·¤µ¤¬ËÍ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Õ¤é¤Ä¤¤È¤«¤Ïµ¯¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¥½¥Ã¤È¤ä¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤ÆÍè¤Æ¤ë¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÅÓÃæ¤Ç¿å°û¤Þ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬ÉÔ°Â¤Î¼ï¤Ç¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤³¤È¤ÎÀï¤¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¿¤À¤¿¤À¤·¤ã¤Ù¤êÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¿Í¤Ï¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é²¿¤«¤â¤¬¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤Æ¡¢ÂåÍýËþÂ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«Ê¬¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¼ã¤¤¤ó¤À¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤È¤«¡¢²¶¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼»°Âô¸÷À²¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Î½Þ¿¦¤È¤«¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤â68¥¥í¤Þ¤ÇÉÂ¤Ë¿¯¤µ¤ì¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤«¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½Þ¿¦¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤â40ºÐ¤Çç¯æù¡Ê¤Ü¤¦¤³¤¦¡Ë¤¬¤ó¤Ç¡¢¥¢¥Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î»à¤ÌÁ°¤Ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ÆÏÃ¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
»à¤¬¿È¶á¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤À¤«¤é¼«Ê¬¤â¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¿¦¶È¤òÁ´¤¦¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ã¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦Èþ³Ø¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ËÆ´¤ì¤ë¡£¼«Ê¬¤Ë°ìÈÖÉéÃ´¤«¤«¤ë¤Î¤Ï¥È¡¼¥¥ó¥°¥ë¡¼¥¹¡£Ç¾¤â²á¶ÛÄ¥¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ò¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼ª¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤È¡£¤¿¤À¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£1¿ÍSM¥·¥ç¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¢§¡Ö¸Å´Ü°ËÃÎÏº¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ø2025¡Ù¡×
25Ç¯12·î7Æü¡¡Åìµþ¡¦EX¥·¥¢¥¿¡¼Ï»ËÜÌÚ
26Ç¯1·î18Æü¡¡Ê¡²¬¡¦ZeppÊ¡²¬
26Ç¯2·î12Æü¡¡°¦ÃÎ¡¦ZeppÌ¾¸Å²°
26Ç¯3·î7Æü¡¡Âçºå¡¦Zepp¤Ê¤ó¤Ð
26Ç¯3·î20Æü¡¡¿ÀÆàÀî¡¦Zepp²£ÉÍ
¢¡¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡Ê¤Õ¤ë¤¿¤Á¡¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë1954Ç¯¡Ê¾¼29¡Ë12·î7Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Î©ÂçÂ´¶È¸å¤Î77¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÆþ¼Ò¡£Æ±8·î¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹Ãæ·Ñ¤òÃ´Åö¡£84Ç¯6·îÂà¼Ò¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡Ö¸Å´Ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×ÀßÎ©¡£85¡Á90Ç¯¡ÊÊ¿2¡Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÌë¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥ªDELUXE¡¢SUPER¡×»Ê²ñ¡£89¡Á94Ç¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖF1¥°¥é¥ó¥×¥ê¼Â¶·Ãæ·Ñ¡×¡£94¡Á96Ç¯NHK¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×»Ê²ñ¡£94¡Á05Ç¯ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥«¥ó¥±¥¤¡×»Ê²ñ¡£04¡Á16Ç¯¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡£¸½ºß¡¢TBS·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¿åÍËÆü¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¡£·ì±Õ·¿AB¡£