OG¤â»²²ÃAKB48¤Î¿·¶Ê¡¡Ì¤ÍèÃ´¤¦¼ã¼êÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤Î·è°Õ¡Ö¤¿¤À¤ÎµÇ°¥·¥ó¥°¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¡×
AKB48¤¬66ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖOh¡¡my¡¡pumpkin¡ª¡×¤òº£Æü13Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¤éOG¤ä¡¢³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»²²Ã¤¹¤ë·ëÀ®20¼þÇ¯µÇ°ºî¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀáÌÜ¤«¤Ä¾¡Éé¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ò¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦18´üÀ¸¤Î½©»³Í³Æà¡Ê19¡Ë¡¢¿·°æºÌ±Ê¡Ê19¡Ë¡¢È¬ÌÚ°¦·î¡Ê20¡Ë¡¢19´ü¸¦µæÀ¸¤Î°ËÆ£É´²Ö¡Ê21¡Ë¡¢²ÖÅÄÍõ°á¡Ê20¡Ë¤¬¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¶ÌÍø¼ë²»¡Û
¡Ý¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤â¼ã¼ê¤Î18´ü¡¢19´ü¤ÎÃæ¤«¤éÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤¿5¿Í¡£¿·°æ¤Ïº£ºî¤Ç½é¤á¤ÆÁªÈ´Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿
¿·°æ¡¡½éÁªÈ´¼«ÂÎ¤â¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËAKB48¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÇÆÃÊÌ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¶Ã¤¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Î¾¿Æ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é±Ñ¸ì¤¬¹¥¤¤ÇÏÃ¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊý¤â»²²Ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤ÈÁ´Éô¤ä¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡Ýº£ºî¤ÏOG¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÁ°ÅÄ¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê34¡Ë¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡Ê37¡Ë¡¢»Ø¸¶è½Çµ¡Ê32¡Ë¤Î4¿Í¤¬»²²Ã¡£¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¤ËOG¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤ÏÌó9Ç¯¤Ö¤ê
È¬ÌÚ¡¡»ä¤Ï»Ø¸¶¤µ¤ó¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¶á¤¯¤Æ¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ê¤É¤Ë¥¼¥íµ÷Î¥¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤ä¼ñÌ£¤Ê¤É¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¹¤´¤¯¥Õ¥é¥ó¥¯¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£
½©»³¡¡»ä¤¿¤Á¤¬AKB48¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë±ÇÁü¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢OG¤ÎÊý¡¹¤Î²ñÏÃ¤ä¸÷·Ê¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¿¤«¤ß¤Ê¡Ê¹â¶¶¡Ë¤µ¤ó¤ÏÀèÀ¸¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢»Ø´ø¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡£Á°ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÀ¹¤ê¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢Ëè²ó¾®Åè¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¡Ê¾®Åè¤Î°¦¾Î¡ËÂç¾æÉ×¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ê¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤¢¤È¡¢»Ø¸¶¤µ¤ó¤¬¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤¿¤éÊ·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦ÀäÂÐ¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
¡ÝÆ±¶Ê¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¨¡¼¥¹¾®·ªÍ°Ê¡Ê23¡Ë
²ÖÅÄ¡¡¾®·ª¤µ¤ó¤ÏÈ¯¸À1¤Ä1¤Ä¤¬¤¹¤´¤¤¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ä¥×¥í°Õ¼±¤¬¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£¡¡OG¤ÎÊý¡¹¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÃæ¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢»ä¤Ë¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ä³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤æ¤¤¤æ¤¤¡Ê¾®·ª¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ý¡ÖOh¡¡my¡¡pumpkin¡ª¡×¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï
È¬ÌÚ¡¡¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ä¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤È¥·¥å¥·¥å¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊAKB48¤Î³Ú¶Ê¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
¿·°æ¡¡ÌÀ¤ë¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ë¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÒ»×¤¤¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÚ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£½©¸µ¡Ê¹¯¡Ë¤µ¤ó¤¬¡Èº£¤ÎAKB48¡É¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿²Î»ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡Ý¥¿¥¤¥È¥ë¤Îmy¡¡pumpkin¤È¤Ï¡È»ä¤Î°¦¤·¤¤¿Í¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£5¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö°¦¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤Ï¡©
°ËÆ£¡¡»ä¤ÏÍî¸ì¤Ç¤¹¡ª
Éã¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢1¿Í¤Ç´óÀÊ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Æ±À¤Âå¤ÇÍî¸ì¹¥¤¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Íî¸ìÍ§Ã£¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
È¬ÌÚ¡¡¹Ô¤³¤¦¡ª¡¡¡ÊÍî¸ìÍ§Ã£¤òÎ¬¤·¤Æ¡Ë¤é¤¯¤È¤â¡ª
°ËÆ£¡¡¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ê¾Ð¤¤¡Ë
²ÖÅÄ¡¡»ä¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¤ÏÀ¸³è¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¤â¡ÊÆ±¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ¶á¤Ï¸¶²èÅ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¹æµã¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¿·°æ¡¡»ä¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î²ø¿Í¡×¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ç¥í¥ó¥É¥ó¤Î·à¾ì¤Þ¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
½©»³¡¡»ä¤Ï¿å¿§¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£ÁÐ»Ò¤ÎËå¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é»ä¤Ï¿å¿§¡¢Ëå¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£»ä¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¿å¿§¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£
¿·°æ¡¡¿å¿§¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¯¤Æ¡Ä¡£
È¬ÌÚ¡¡¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡¢ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤¬Á´Éô¿å¿§¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª
½©»³¡¡ºÇ¶á¤ÏµÕ¤Ë¡¢¿å¿§¤ÎÊª¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
È¬ÌÚ¡¡»ä¤Ï¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡¡ºòÆü¤Ïµ×¡¹¤Ë¥¢¥Ë¥á¤ò¥ê¥¢¥¿¥¤¤Ç¤¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¯30Ê¬´Ö²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½©»³¡¡¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ç¤Ã¤«¤¯ÉÁ¤«¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ò¤è¤¯Ãå¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
È¬ÌÚ¡¡Ìþ¤ä¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Á
¡Ýº£·î¤«¤éÁ´¹ñ5¥«½ê¤ò¤Þ¤ï¤ë¥Ä¥¢¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¾þ¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Ï6¸ø±é¤òÍ½Äê¡£20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¸åÈ¾Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¸å¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò
°ËÆ£¡¡º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢AKB48¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë1Ç¯¡£º£ºî¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÏ¤Î¸«¤»¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÖÅÄ¡¡AKB48¤Ï1¿Í1¿Í¸ÄÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤Æ¤¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤À¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤â¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤äµû¤ò¤µ¤Ð¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃµ»¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¿·°æ¡¡º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤ÏOG¤Î³§¤µ¤ó¤ä³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊý¡¹¤Î¤ªÎÏ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÀ¤¿¤â¤Î¤ò¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Á´¤Æ¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯´ü´Ö¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
È¬ÌÚ¡¡º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤½¤ÎÀè¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¡ÖAKB48¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
½©»³¡¡ÉðÆ»´Û6¸ø±é¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤³¤È¤Ç¡£OG¤ÎÊý¡¹¤ä³¤³°¥°¥ë¡¼¥×¤Î³§¤µ¤ó¤¬À¹¤ê¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤³¤½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£2Ç¯Á°¤ÎÉðÆ»´Û¤Ï3¸ø±é¤Ç¡Ê²ñ¾ì¤¬¡ËËä¤Þ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£º£ºî¤ò¤¿¤À¤ÎµÇ°¥·¥ó¥°¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ÈÀèÇÚÊý¤Ë´é¸þ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¶¯¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢¡½©»³Í³Æà¡Ê¤¢¤¤ä¤Þ¡¦¤æ¤Ê¡Ë2005Ç¯¡ÊÊ¿17¡Ë12·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£23Ç¯4·î¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿18´üÀ¸¡£°¦¾Î¡Ö¤æ¤Ê¤Á¤ã¤ó¡×¡£
¢¡¿·°æºÌ±Ê¡Ê¤¢¤é¤¤¡¦¤µ¤¨¡Ë2005Ç¯¡ÊÊ¿17¡Ë10·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£23Ç¯4·î¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿18´üÀ¸¡£°¦¾Î¡Ö¤µ¤¨¤Á¤ã¤ó¡×¡£
¢¡È¬ÌÚ°¦·î¡Ê¤ä¤®¡¦¤¢¤Å¤¡Ë2005Ç¯¡ÊÊ¿17¡Ë3·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£23Ç¯4·î¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿18´üÀ¸¡£65ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎConfession¡×¤ÇÉ½Âê¶Ê½é¥»¥ó¥¿¡¼¡£°¦¾Î¡Ö¤¢¤Å¡×¡£
¢¡°ËÆ£É´²Ö¡Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤â¤â¤«¡Ë2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë12·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£24Ç¯3·î¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿19´üÀ¸¡£°¦¾Î¡Ö¤¤¤È¤â¤â¡×¡£
¢¡²ÖÅÄÍõ°á¡Ê¤Ï¤Ê¤À¡¦¤á¤¤¡Ë2005Ç¯¡ÊÊ¿17¡Ë6·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£24Ç¯3·î¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿19´üÀ¸¡£°¦¾Î¡Ö¤á¤¤¤á¤¤¡×¡£