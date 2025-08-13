歌手和田アキ子（75）が12日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にゲスト生出演。NHKの紅白歌合戦に白組で出場した過去を明かした。

通算39度の出場を誇る和田は05年の「第56回NHK紅白歌合戦」で人気ヒップホップ・ユニットのm−floとコラボレーションし、「m−flo loves Akiko Wada」のユニットで白組で出場。「HEY！」を熱唱した。

和田は「これね、当時m−floの『HEY！』って歌でコラボして。1位取ったんですよ」と切り出した。

そして「m−floは紅白歌合戦に出たことがなくて。アッコさんさえよければ、白組として出ていただきたいって紅白のスタッフに言われて」と説明した。

続けて「オープニングで女性は女性、男性は男性で。『珍しいでしょ、私が男のところにいるの。誰かトイレ行く人？ 手を挙げて？ 一緒に行きたいから』って言ったら、隙間空けたもんね」と手を胸にのけぞるしぐさを披露した。

火曜コメンテーターは作家岩下尚史氏、元プロレスラー北斗晶。火曜MCは元ニッポン放送アナウンサーの垣花正、元フジテレビアナウンサーの大島由香里。