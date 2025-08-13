½éÀèÈ¯¤«¤éÏ¢¾¡¤Îµð¿Í¡¦¿¹ÅÄ½ÙºÈ¤òµß¤Ã¤¿ºäËÜÍ¦¿Í¤Î°ì¸À¤È¤Ï
¡¡µð¿Í¤Î£²Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¦¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¤Þ¤¿¤â²÷Åê¤òÈäÏª¤·¡¢£¶Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤ËÂ³¤¯¥×¥í£²¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£ÃæÆü¤òÁê¼ê¤Ë¼«¸ÊºÇÄ¹¤Î£·²ó¤òÅê¤²£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£¤È¤â¤Ë£¶²ó°Ê¾åÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤Ï¡¢µð¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤Ç¤Ï£¹£µÇ¯²Ï¸¶½ã°ì°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤âÆ±³ØÇ¯¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£µ¹æ£²¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢£³²ó¤Ë°ìµó£´ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ±ç¸î¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÃù¶â¤òºÆ¤Ó£±¤È¤·¡¢ÇÔ¤ì¤¿¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤È¤Ï£±£±¥²¡¼¥àº¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤Ï¡¢´ßÅÄ¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë¿¼¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¥Ð¥Ã¥È¤¬¶õ¤òÀÚ¤ê¡¢¥Ý¥ó¤È¥°¥é¥Ö¤ò¤¿¤¿¤¯¤È¡¢¿¹ÅÄ¥³¡¼¥ë¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡££´¡½£°¤Î£·²ó¡£ÀèÆ¬¡¦ºÙÀî¤Ø¤Î»Íµå¤äÀÐ°Ë¤Îº¸Á°°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ç²¬ÎÓ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£ºÇ¸å¤Ï»³ËÜ¤ò¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ìµå°ìµå¡¢Åê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥Ù¥ó¥Á¤ØÌá¤ë¤È¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæ£µÆü¤ÎÀèÈ¯¤Ç£·²ó£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡££²Ï¢¾¡¤Ç£²¾¡ÌÜ¡£¤È¤â¤Ë£¶²ó°Ê¾åÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤Ï¡¢µð¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤Ç¤Ï£¹£µÇ¯¤Î²Ï¸¶½ã°ì°ÊÍè£³£°Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢º¸ÏÓ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£´Àï£±£µ¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï£°¡¦£°£°¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£
¡¡½é²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¡¢¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¤Ë±¦Íã¤ØÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¡¢»Í»àµå¤Ç£±»àËþÎÝ¡£¡ÖÂç¾æÉ×¤è¡ª¡×¤ÈºäËÜ¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢Ê³¤¤Î©¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ¡£¸å¤í¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¤Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡×¡£¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ÇÍ·¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¡£°Ê¹ß¤Ï£·²ó£±»à¤Þ¤Ç°ÂÂÇ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇÂ®£±£´£·¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ë¡¢£±£´£°¥¥í¤Î¹âÂ®¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤É¤Ç£¶£Ë¡£¡ÖÄ¾µå¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤òÆÍ¤±¤¿¤·¡¢¸åÈ¾¤«¤éÍî¤Áµå¤¬Í¸úÅª¤Ë»È¤¨¤¿¡×¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤âÍî¤Á¤Æ»°¿¶¤¬¼è¤ì¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤ÇÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¡¢¹¥Åê¤òÆÏ¤±¤¿¡£Á°²ó£¶Æü¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¥×¥í½éÀèÈ¯½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¸å¡¢£Çµå¾ì¤Ç²ñ¤Ã¤¿Æ±´üÆþÃÄ¤Ç£²£³ºÐ¤ÎÀ¾´Ü¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¸½ºß£²£¸ºÐ¤Ï¡¢Æ±´ü¤ÎÃæ¤ÇºÇÇ¯Ä¹¡£¡Ö¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò¤«¤¤¤¿¡£¤¿¤À¤½¤ó¤Êº¸ÏÓ¤Ë¤â¡¢ÍÄ¤¤º¢¡¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬¤¤¤¿¡£¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¡¢¾¾ºäÂçÊå¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢Ìîµå¤ò´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¾¾ºä¤µ¤ó¡Ê¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Î¥°¥é¥Ö¤ò»È¤Ã¤ÆÌîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ´¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþ£Ä¤Ë¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÍÄ¤¤º¢¡¢¼«¿È¤¬¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ËÆ´¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢µå¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÆ´¤ì¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ø¡½¡£Ì´¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢£¹Ï¢Àï¤¬±«Å·Ãæ»ß¤Ç£¸»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£µ¾¡ÌÜ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À½÷Ë¼Ìò¤Î´ßÅÄ¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¤ªÎ©¤ÁÂæ¡£Æ±¤¸¤¯Æ±³ØÇ¯¤Î²¬ËÜ¤Î£±·³Éüµ¢¤âÂÔ¤Á¤ï¤Ó¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë£²¿Í¤Ï³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤ËÉé¤±¤º¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£°ì½ï¤Ë£±·³¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¡£ÃÙºé¤¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤³¤³¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¿å¾å¡¡ÃÒ·Ã¡Ë