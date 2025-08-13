日本ハムの新庄剛志監督（５３）が１２日、夏の甲子園を戦う母校・西日本短大付とのアベック優勝に意欲を燃やした。母校は、９日の弘前学院聖愛との初戦に延長タイブレークの末、逆転勝利。試合後、主将の山下が、日本ハムと「アベック優勝をしたい」とぶち上げており、それを聞いた新庄監督は、「いいね。ファイターズが優勝したら八女に（優勝旗を）持っていきますよ」と同校がある福岡・八女市への凱旋を約束した。

昨年は甲子園に駆けつけ、母校を応援したが、今年は大会期間中に関西圏での試合がなく、「行けないね」と現時点での観戦予定はない。それでも、「決勝とかでタイミングが合えば」と９２年以来の優勝がかかる大一番の際には、弾丸で駆けつける可能性を否定しなかった。

自軍は首位・ソフトバンクとの首位攻防３連戦に３連敗。ゲーム差を４に広げられ、この日空路で札幌に戻った。１３日からはエスコンでロッテを迎え撃つ。「勝負はまだ先。プロ野球を盛り下げないためには離されない」。残り４０試合。新庄ハムが母校ばりの大逆転でチャンピオンフラッグをつかみ取る。（川上 晴輝）