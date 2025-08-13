「ついに…」「マジで？」サッカー界に飛び込んできた積年の電撃ニュース 全世界のファンに反響 40歳でC.ロナウド結婚
SNSで発表
サッカーポルトガル代表のFWクリスティアーノ・ロナウドが、スペイン人モデルで長年連れ添ったパートナーであるジョージナ・ロドリゲスさんと婚約。ロドリゲスさんがSNSで明かすと、突然の一報に海外ファンからは驚きと祝福の声が相次いだ。
ロドリゲスさんは、自身のインスタグラムを更新。投稿には、巨大なダイヤモンドが輝く指輪を左手薬指にはめた1枚が添えられていた。ロナウドとは16年から交際。子供を授かっているが、これまではパートナーとしての関係性だった。
突然の報告に海外ファンも驚きを隠せず、コメント欄には祝福と驚きの反応で溢れていた。
「わぉ」
「それってインフィニティ・ストーンじゃない？」
「ついに、彼はやったんだ。おめでとう！」
「オーマイガーおめでとう！」
「お祭りをはじめよう とてもうれしいよ！」
「息を呑むほど美しい！ おめでとう」
X上では日本ファンも「マジで？」「おめでとう！」「何このダイヤの大きさ！？！？」などと投稿。40歳のロナウドは、ポルトガル代表として国際Aマッチ通算221試合に出場し、歴代最多の138ゴールをマークするスターの代表格。サウジアラビアのアル・ナスルでプレーする現在も決定力は健在で、今月7日に行われた親善試合（リオ・アヴェ戦）でハットトリックを記録した。
（THE ANSWER編集部）