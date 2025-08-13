◆第１０７回全国高校野球選手権大会第７日▽２回戦 山梨学院６―２聖光学院（１２日・甲子園）

山梨学院の二刀流２年生・菰田陽生（こもだ・はるき）が、甲子園初先発で６回までノーヒットノーランの快投を披露した。７回途中２安打１失点で降板したものの、初の３回戦進出に貢献した。２年生に逸材がそろう今大会、来年のドラフト候補に挙がる身長１９４センチの超大型右腕が、強烈な存在感を示した。

規格外の高身長から、力で押しまくった。山梨学院・菰田が投じた８０球のうち６９球がストレートだった。「少しでも長い回を投げるため、８割くらいの出力でした」。今大会最長身の１９４センチからの直球は、それでも最速１４７キロを計測。快記録の夢を見させた。

今夏初先発で、６回まで１四球と味方の２失策による“ノーノー”。７回先頭の４番・竹内啓汰に初安打を許して１死三塁のピンチを招き、適時打で失点後に降板したが、６回１／３を２安打１失点に抑えた。「ここまで投げられたのは、ひとつの成長だと思います」と言ってうなずいた。「高めの真っすぐの威力が想像以上で、とらえたと思ってもファウルになりました」と聖光学院の５番・石沢琉聖は脱帽した。

視察した中日・松永スカウトディレクターは「角度があって球持ちがいいので、打者は差し込まれる。だから、直球中心で抑えることができている」とうなった。山梨大会では酷暑による体調も考慮して、２試合４イニングだけだったが、聖地でエンジン全開だ。

甲子園デビューとなったセンバツ２回戦の西日本短大付戦で、自己最速を６キロ上回る１５２キロをマークし、注目度は急上昇。その後の鍛錬で体重は３キロ増えて１００キロの大台に乗った。体力がつくまで大事に育てる方針のため、先発経験は公式戦、練習試合を合わせて２度ほどあるだけという。それでも、吉田洸二監督（５６）は春の背番号「３」から、大きな期待を込めて「１」に昇格させた。救援で３回無安打無失点だったセンバツと合わせれば、甲子園で１試合分の９イニング連続無安打投球を展開した。

初安打を許した直後の１球は、スライダーが抜けてバックネットへの大暴投となった。ベンチの吉田監督も菰田自身も笑っていた。「性格がいいので、ああいうところでも笑ってやれる子」と指揮官。打撃の方では７番打者として３打数無安打に終わり、「マスコミの方は『二刀流（打撃練習）』と書いてくだされば、ありがたい」とユーモアたっぷりに奮起を促した。

３回戦は、初の夏２勝を目指して岡山学芸館と戦う。横浜・織田、沖縄尚学・末吉ら２年生に逸材がそろうこの夏。「次のマウンドでは、もうひとつ成長した姿を見せたい。打席でも打てるように頑張ります」。大谷翔平に憧れる１６歳は、戦いのステージが上がるほど覚醒の度合いを増していく。（浜木 俊介）