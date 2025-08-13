£´£×£ÄÉÔÎÑ¤«¤é£¶Ç¯¡Ä¸¶ÅÄÎ¶Æó¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ÏÊý¿ËÅ¾´¹¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô£±²¯²óÆÍÇË¡¡
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¸¶ÅÄÎ¶Æó¤Î¿´Îî·Ï£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ë¥ó¥²¥ó£Ô£Ö¡×¤¬£±£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÁíºÆÀ¸²ó¿ô£±²¯²ó¤òÆÍÇË¡£³«Àß£µÇ¯¤ÇÂçÂæ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¸¶ÅÄ¤¬¹ßËâ»Õ¡¦°¤ÉôµÈ¹¨»á¤é¤ÈÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ëÂÎÅö¤¿¤ê´ë²è¤¬ÂçÅö¤¿¤ê¡£ÇÐÍ¥¤Ç´ë²èÊª¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò±¿±Ä¤·¡¢£±²¯²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï°ì°®¤ê¤À¡£¸¶ÅÄ¤Ï¡Ö¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤½¤Ã¤È¤ÇÅþÃ£¤·¤Ê¤¤²ó¿ô¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤À¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Î£²£°£²£°Ç¯£µ·î£¶Æü¤Ë³«Àß¡£Åö½é¤Ï¸òÍ§´Ø·¸¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë´ë²è¤ò¼ç¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖºÆÀ¸²ó¿ô¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¡£ÂÐÌÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¿¤Þ¤ê¡¢ËÍ¤¬¥¢¥Ä¤¯¤Ê¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¿´Îî·Ï¤ËÊý¸þÅ¾´¹¤·¤¿¡£
¡¡½µ£²²ó¿·ºî¤òÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç£¶£¸£²ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÇÛ¿®¤·¡¢£³ËÜ¤¬£±£°£°Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤Ç£±£·£°¤«½ê°Ê¾å¤òË¬Ìä¡£¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥êÅú¤¨¤¿¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤Ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£²Æì¤ÎË¿¥ê¥¾¡¼¥ÈÇÑ¥Û¥Æ¥ë¡£ÆÍÁ³¡¢¸¶ÅÄ¤ÎÌÜ¤ËÎÞ¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡£¡Ö¤Ó¤Ó¤Ã¤Æµã¤¯¤Î¤ÏÀ¸Íý¸½¾Ý¤È¤·¤ÆÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èá¤·¤¯¤ÆÎÞ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£
¡¡½µ´©Ê¸½Õ¤Ë¤è¤ë£´£×£ÄÉÔÎÑ¤«¤é£¶Ç¯¡££Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë£±²¯²óÄ¶¤òµÏ¿¤·¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ö¥Ï¥ª¥È¡×¡Ê¾æ´ÆÆÄ¡Ë¤â¸ø³«Ãæ¤Ç¡¢½¼¼Â´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Ö¡Ø¥Ï¥ª¥È¡Ù¤Ï¡¢¹¬¤»¤È¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¤È¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦ºîÉÊ¡£¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¡¢Ì¿¤Î½Å¤ß¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¥í¥±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾Êý¤ò¸«¤Æ¡¢Ì¿¤ÎÂº¸·¡¢Ê¿ÏÂ¤Î°ÕÌ£¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¿´Îî·Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô£³£°Ëü¿Í¡££±£²Æü»þÅÀ¤Ç£²£¹Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤¿¤á¡¢¤¢¤È°ìÂ©¤À¡£¡Ö¤¢¤ë¼ï¡¢Ì¿¤¬¤±¤Ê¤Î¤Ç¿¤Ó¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç´ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¿åÌî¡¡Í¤µª¡Ë