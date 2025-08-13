１９８５年に歌手デビューした芳本美代子、網浜直子、松本典子が１０月９、１０日に東京・杉並区の「座・高円寺２」で４０周年記念ライブ（全３公演）を行う。昨年、芳本のＹｏｕＴｕｂｅをきっかけに再会し、新ユニット「ＩＤ８５」を結成。ライブではそれぞれのデビュー曲はもちろん、“８５年組”のヒット曲も惜しみなく披露する予定で「お客さんと一緒にあの頃を思い出せたら」と本番を心待ちにしている。（土屋 孝裕）

浅香唯、南野陽子らソロ歌手に加え、女性グループの元祖・おニャン子クラブがデビューするなど、アイドルの大きな転換期となった１９８５年の熱気を、芳本、網浜、松本の３人がステージでよみがえらせる。

昨年、芸能活動を再開した松本が、芳本の公式ＹｏｕＴｕｂｅに出演。その番組を見た網浜が直接、芳本にメッセージを送り、網浜の出演も実現した。共演を経て「ちょうど４０周年だし、またみんなで集まれたらいいね」と意気投合。アイドルの頭文字から「ＩＤ８５」を結成し、３人でのライブが決まった。

デビュー当時はライバルであると同時に、常にテレビ番組で一緒になる仲間でもあった。旗振り役となった芳本は「会うべくして会った。つらい思いもあったと思うけど、あの時代があったから、４０年たってもサクっと会えた。お互い４０年、頑張ったねと」。ステージに立つのが「二十何年ぶり」という網浜も「本当に歌えるの？って、すごくワクワク」と感謝している。

松本は９２年にプロ野球・元ヤクルトの笘篠賢治さんと結婚したのを機に、芸能活動をほぼ行っておらず、結婚以来初めてのライブとなる。「同期の人と今一緒に歌うなんて夢みたい」と喜びつつ、「ひたすらＹｏｕＴｕｂｅで自分の映像を見て振り付けを思い出したり、主人を引き連れてカラオケにも行って」と猛特訓中だ。３人とも子どもがいて、すでに成人している。松本の３人の息子は笘篠さんとともにライブに駆けつける予定だ。

３公演には、同期の森下恵理（９日）、中村繁之（１０日昼）、大西結花（１０日夜）がゲスト出演する。「ファンの方も含めて当時の気持ちで集まって、気持ち的に２…いや、５歳ぐらい若くなれたら」と笑って、声をそろえる。

芳本は「デビュー曲は当然歌います。同期の子たちの曲もメドレーで歌えたらいいな。うまくいけばさまざまなところに行ける機会も増えるだろうし、気合入れて頑張ります！」。８０年代のアイドル全盛期の空気感を、高円寺に復活させる。

◆芳本 美代子（よしもと・みよこ）１９６９年３月１８日、山口県生まれ。５６歳。８５年３月「白いバスケット・シューズ」でデビュー。１女の母。

◆網浜 直子（あみはま・なおこ）１９６８年８月１２日、兵庫県生まれ。５７歳。８５年４月「竹下涙話」でデビュー。２男の母。

◆松本 典子（まつもと・のりこ）１９６８年１月３０日、群馬県生まれ。５７歳。８５年３月「春色のエアメール」でデビュー。３男の母。

◆８５年デビューの主なアイドル 浅香唯、いしのようこ、井森美幸、岡本舞子、斉藤由貴、佐野量子、志村香、中山美穂さん、本田美奈子．さん、南野陽子、森川美穂、森口博子※五十音順