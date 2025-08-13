【ユニクロのSALE】で狙うべきは？ 今買って長く使えそう♡「優秀アイテム」

トレンドを問わず長く着られそうな洋服は、セールでお得にゲットできればラッキー！ 今回は【ユニクロ】のセール中にチェックしたい「優秀アイテム」を厳選してご紹介します。シンプルで着回しやすく、これからの季節に活用できるものばかりなので、この機会を逃さないで。

一枚は持っておきたいきちんと見えシャツ

【ユニクロ】「コットンシャツ」\1,990（税込・セール価格）

ベーシックなデザインで、きちんと感のあるシンプルな「コットンシャツ」。まだ暑さの残る時期は肩掛けや腰巻きでコーデのアクセントに、室内の冷房対策にと便利です。涼しくなってきたら一枚でさらっと着たり、ベストやニットを重ねたりと着こなしの幅も広がります。カチッとした印象でオンオフ問わず使える優秀シャツは、これからの季節ヘビロテの予感。セールの今こそ買い足しておきたい一枚です。

軽やかで美シルエットの頼れるワイドパンツ

【ユニクロ】「感動ワイドパンツ」\2,990（税込・セール価格）

センタープレス入りできちんと見えするワイドパンツは、ストレッチ素材ではき心地も良さそう。紫外線カットやドライ機能も付いているので、汗をかく季節も快適に過ごせそうです。軽やかな生地感と落ち着いたカラーで、夏はもちろん秋口まで活躍。ジャケットを合わせてお仕事コーデにも、日常のきれいめコーデにも使える着回し力抜群のワイドパンツです。

すっきりシルエットの上品スカート

【ユニクロ】「ダブルフェイスナロースカート」\1,990（税込・セール価格）

後ろにスリットが入ったナロースカートは、すっきり見えと動きやすさを両立してくれそうなデザイン。クレープジャージー素材のストンとした落ち感と上品な印象で、大人のきれいめスタイルにぴったりです。カラーはオリーブとブラックの2色展開で、秋冬にも合わせやすいラインナップ。夏はサンダルで軽やかに、秋冬はスニーカーやブーツで季節感のある着こなしが楽しめそうです。

一枚でも重ねても！ 着回しやすいきれいめワンピ

【ユニクロ】「ポンチワンピースノースリーブ」\1,990（税込・セール価格）

右サイドにスリットが入った、すっきりとしたストレートシルエットのノースリーブワンピース。ストンと落ちるラインが上品できれいめな印象です。夏は一枚でさらっと着るだけでコーデが完成し、秋にはインナーや羽織りを合わせてレイヤードも楽しめます。パンツやスカートとの重ね着で印象チェンジもしやすく、着こなし方次第で長く活躍してくれそうです。

