左足首の負傷で離脱しているオリックス・西川龍馬外野手（３０）が、今週中に実戦復帰する予定であることが１２日、分かった。目標とした８月上旬の実戦からはずれ込んだが、１９日の日本ハム戦（エスコン）で１軍合流する可能性も出てきた。

西川は７月１日の西武戦（那覇）で負傷。すでに屋外で打撃練習を再開しており、１３日以降にベースランニングで回復具合を確認する予定だ。走塁の強度は「７、８割ぐらいまでは来ている」と説明。「力は入るし、あとは細かい動きですね。打つことも多少は振れているので、あとは対投手の反応かな」と前を向いた。

離脱前は６９試合で打率３割１分４厘と絶好調。チームは４位・楽天と４ゲーム差の３位だが「この時期はいかに上に行くか。可能性はゼロじゃないので」と浮上へ強い決意もにじませた。慎重かつ着実に踏むステップ。天才打者が戻る日は近い。

〇…１３日からの楽天２連戦（京セラＤ）は曽谷、田嶋のダブルキラーを投入する。それぞれ１０試合で６勝２敗、３５試合で１４勝５敗の好相性で、勝利数もカード別では最多。４ゲーム差で４位の相手に先陣を切る３年目左腕は「この２連戦は非常に大事な戦いになる。絶対に勝てるようにしたい」と快投を誓った。大阪・舞洲での投手練習には、下半身のコンディション不良で登録抹消中の宮城も参加。「問題なく動けました」とエースの復帰も近そうだ。