今年、デビュー４５周年を迎えた俳優の内藤剛志（７０）が、元千葉県知事で俳優の森田健作（７５）がホストを務めるＢＳ日テレ「人生ケンサク窓」（１６日、２３日前９時）に出演する。５月に古希を迎えた内藤は「原点に戻って、新しいことをやってみたい。未体験のものにチャレンジしたい」と意欲を語った。

番組では内藤の俳優人生を振り返りながら、森田と対談。内藤の父はＮＨＫの技術職でドラマ収録のスイッチャーで、母は人形の製作に関わっていた。「サラリーマン家庭でも、ちょっと特殊だったかもしれないが、今、思うとクリエイティブな環境の中で育った」。両親の勧めで、幼稚園の頃からピアノやバイオリンを習っていたという。

大阪星光学院高から日大学芸術学部映画学科に進むも中退。「文学座附属演劇研究所」に入所し、８０年に映画「ヒポクラテスたち」でデビューした。「最初は京大進学も考えたが、表現することがやりたいと思って、父親には内緒で日芸を選んだ」と明かした。

デビュー後は「九月の冗談クラブバンド」（長崎俊一監督）や「戦場のメリークリスマス」（大島渚監督）などに出演する一方、「家なき子」（日テレ）などテレビドラマでも活躍した。９５年１月から０１年９月まで２７クール続けて、テレビの連続ドラマ出演というドラマ史上での最高記録を樹立し、「連ドラの鉄人」と言われた。

２３日後７時から、ＢＳ日テレで「旅人検視官 道場修作」シリーズ第５弾「和歌山県 南紀勝浦温泉殺人事件」が放送される。森田が「私の父親も刑事で捜査第３課にいたのですが、内藤さんは捜査１課長ですからね」と言うと、内藤は「（「科捜研の女」から）かれこれ２０年間、刑事役をやってきましたからね。ここまで来ると、刑事ドラマを観ている子供たちのためにも悪い役での出演は出来ないですよね」と苦笑していた。