海老子（田辺桃子）、幼なじみ・拓未（草川拓弥）と口論 『海老だって鯛が釣りたい』第7話あらすじ
俳優・田辺桃子が主演を務める中京テレビ・日本テレビ系ドラマ『海老だって鯛が釣りたい』（毎週水曜 深0：24）の第7話が、きょう13日に放送される。それに先立って、同話のあらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】沼男ぶりに磨きがかかっている水沼（中川大輔）
ドラマのタイトルはことわざ「海老で鯛を釣る」をもじったもので、自分を“鯛にはなれない小エビ”と自虐する25歳の衣料品メーカー広報部OL“海老子”こと海老原唯子（田辺）が、これまで“無難な恋”しかしてこなかった人生を一転させ、“ハイスペ鯛男”との本気の恋を目指して突き進む姿を描く。
海老子の前に現れるのは、沼のようにハマってしまうミステリアス男子・水沼脩（中川大輔）、一途な愛をくれる“韓国王子様”パク・ジョンス（&TEAM・EJ）、安定をくれる幼なじみ・三浦拓未（草川拓弥）、そして完璧すぎるハイスペック上司・鯛島亮介（桜田通）の4人。現代的な恋愛観を反映したリアルなせりふと、選択肢の分岐点に立つたびに“幸せのかたち”を模索する構成が、視聴者の共感を呼ぶ。恋をすれば悩んでしまう、そんなすべての“恋愛迷子”に捧ぐラブストーリーとなっている。
海老子が家に帰ると、母親と電話中の拓未が海老子を下に見るような発言をしていた。海老子が問い詰めると、拓未は“レベルが上”の婚約者にフラれ、手頃な海老子で手を打とうと転がり込んできたという。「海老子は海老子のままでいい」「背伸びしたって、ろくなことにならない」と決めつける拓未と口論になる。
一方、仕事は好調で、“鯛女”真美子（新川優愛）から褒められ大喜び。海老子は親友の沙耶（加藤史帆）に近況を話すが、水沼の店に通っていると伝えると、水沼の周りの女性に気をつけるよう忠告される。後日、海老子は水沼の店の前で、謎の女・百香（中田青渚）に連行される。
