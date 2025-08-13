Snow Man阿部亮平、再び活躍なるか 『クイズタイムリープ』ゴールデンタイムで放送決定
9人組グループ・Snow Manの阿部亮平が出演する、日本テレビ系クイズ番組『クイズタイムリープ』が、20日のゴールデンタイム（後7：00〜後8：54）に放送されることが決定した。
【番組カット】『ミラクル9』やる気十分のキャプテン・阿部亮平
本番組は、令和で活躍する人気芸能人たちが“伝説のクイズ番組”に「時空を超えて」挑戦。最新AI音声技術で当時の出演者とトークする。出演は阿部のほか、ヒロミ、劇団ひとり、YOU、村重杏奈、ダイアン・津田篤宏、羽鳥慎一、ヒコロヒー。
時代は令和。車は自動運転、仕事はリモート、AIが働く時代…クイズ番組で時空を超える。現代バラエティーで活躍する人気芸能人が過去のクイズ番組に時空を超えて…つまり“タイムリープ”して、当時の問題に挑む。
タイムリープする番組は、1988年スタートのミリオンスロットが話題『クイズ世界はSHOW byショーバイ!!』、1990年スタートの最高視聴率31.6％『マジカル頭脳パワー!!』、1977年スタートの「クイズ王」という称号もこの番組で生まれた『アメリカ横断ウルトラクイズ』、1983年スタートの今もなお高校生たちがしのぎを削る『高校生クイズ』。日本テレビが誇る大型クイズ番組のクイズに挑戦するだけでなく、当時の出演者と対決する。放送当時の板東英二や山城新伍との掛け合いにスタジオゲストも大興奮となる。
前回チームの勝利に貢献した阿部は、今回も大活躍なるかが見どころ。ダイアン津田が当時のクイズ番組にタジタジになる姿も。AI技術が発達した今だからこそできる「新感覚のクイズ番組」となる。
