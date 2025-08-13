27¥¯¡¼¥ëÏ¢Â³Ï¢¥É¥é½Ð±é¡¢°¦¼Ö54Âæ¤ÎÆâÆ£¹ä»Ö¤¬¡Ö¿¹ÅÄ·òºî¡¡¿ÍÀ¸¥±¥ó¥µ¥¯Áë¡×½Ð±é¡¡
¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤ÎÇÐÍ¥ÆâÆ£¹ä»Ö¡Ê70¡Ë¤¬¡¢ÇÐÍ¥¿¹ÅÄ·òºî¤¬¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ëBSÆü¥Æ¥ì¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¿¹ÅÄ·òºî¥¢¥ï¡¼¡¡¿ÍÀ¸¥±¥ó¥µ¥¯Áë¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°9»þ¡Ë¤Î16¤È23Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ö·º»öÌò¤ò20Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÆâÆ£¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿¹ÅÄ¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£5·î¤Ë70ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ÆâÆ£¤Ï¡Ö¸¶ÅÀ¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£Ì¤ÂÎ¸³¤Î¤â¤Î¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÆâÆ£¤ÎÉã¿Æ¤ÏNHK¤Îµ»½Ñ¿¦¤Ç¥É¥é¥Þ¼ýÏ¿¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢Êì¿Æ¤Ï¿Í·Á¤ÎÀ©ºî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó²ÈÄí¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃ¼ì¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢º£»×¤¦¤È¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç°é¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÍÄÃÕ±à¤Îº¢¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ä¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÂçºåÀ±¸÷³Ø±¡¹â¤«¤éÆüÂç·Ý½Ñ³ØÉô±Ç²è³Ø²Ê¤Ë¿Ê¤ó¤À¤¬ÃæÂà¤·¤Æ¡ÖÊ¸³ØºÂÉÕÂ°±é·à¸¦µæ½ê¡×¤ËÆþ½ê¡£1980Ç¯¡Ê¾¼55¡Ë¤Ë±Ç²è¡Ö¥Ò¥Ý¥¯¥é¥Æ¥¹¤¿¤Á¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖºÇ½é¤ÏµþÅÔÂç³Ø¤â¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢É½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÉã¿Æ¤Ë¤ÏÆâ½ï¤ÇÆü·Ý¤òÁª¤ó¤À¡£Éã¿Æ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï±Ç²è¤ËÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ï¡Ö¶å·î¤Î¾éÃÌ¥¯¥é¥Ö¥Ð¥ó¥É¡×¡ÊÄ¹ºê½Ó°ì´ÆÆÄ¡Ë¤ä¡ÖÀï¾ì¤Î¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¡ÊÂçÅç½í´ÆÆÄ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÂçºî±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Ö²È¤Ê¤»Ò¡×¡ÊÆü¥Æ¥ì¡Ë¤Ê¤É¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£95Ç¯1·î´ü¤«¤é01Ç¯9·î´ü¤Þ¤Ç27¥¯¡¼¥ëÏ¢Â³¤Ç¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¥É¥é¥Þ»Ë¾å¤ÎºÇ¹âµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤Æ¡ÖÏ¢¥É¥é¤ÎÅ´¿Í¡×¤È¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
23Æü¤Ë¤ÏBSÆü¥Æ¥ì¤ÇÎáÏÂ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹·à¾ì¡ÖÎ¹¿Í¸¡»ë´±¡¡Æ»¾ì½¤ºî¡¡ÏÂ²Î»³¸©¡¡Æîµª¾¡±º²¹Àô»¦¿Í»ö·ï¡×¡Ê¸á¸å7»þ¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤ÎÉã¿Æ¤â·º»ö¤ÇÁÜººÂè»°²Ý¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÆ£¤µ¤ó¤ÏÁÜºº°ì²ÝÄ¹¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡£ÆâÆ£¤Ï¡Ö¤«¤ì¤³¤ì20Ç¯´Ö¡¢·º»öÌò¤ò¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤È¡¢·º»ö¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤â°¤¤Ìò¤Ç¤Î½Ð±é¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°¦¼ÖÊ×Îò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£ÆâÆ£¤Ï»×¤¤½Ð¤Î°¦¼Ö¤¬54Âæ¤â¤¢¤ë¡£¡Ö20ºÐ¤ÇÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢²Ô¤¤¤À¶â¤Ï¤Û¤È¤ó¤É°¦¼Ö¤ËÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£