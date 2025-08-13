◇アジアカップ 準々決勝進出戦 日本73ー97レバノン（2025年8月12日 サウジアラビア・ジッタ）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク21位）は、アジアカップ準々決勝進出戦で前回大会準優勝のレバノン（同29位）と対戦。完全アウェーの中で前半からミスを連発。後半も流れに乗りきれず大敗を喫してベスト8進出を逃した。

「悔しいです」

試合後にトム・ホーバスHCが悔しさをにじませた。

アジアカップでは1997年以来となるメダル獲得を目指すホーバス・ジャパン。ベスト8進出に向けてレバノンと激突した。レバノンの太鼓応援や大歓声が響き渡る完全アウェーの中で、第1Qから苦戦の展開に。ターンオーバーを連発して前半の時点で41ー53と12点リードを許した。

後半も流れに乗りきれないどころか、相手の勢いが増していくばかりだった。結果的に15ターンオーバーを犯してレバノンに大敗。日本のアジアカップは終戦した。

ホーバスHCは「自分たちはペイントアタックが上手く出来なくて、オフェンスのリズムなどがおかしくなった。アウェーゲームでももっとできると思った」と試合を振り返った。

最終Qの終盤に若手選手を起用する場面もあった。「若いメンバーにはこういう経験が必要だと思った」と説明した上で、「ハーパー・ジュニアと川真田が良かった」と名前を挙げた。

今後に向けては「もっとフィジカルプレーが出来ないと難しい。足も止まっているからそこを直してほしい」とW杯予選に向けた課題も挙げた。