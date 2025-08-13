◇フィギュアスケート・サマーカップ最終日（2025年8月12日 滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）

女子フリーは今季からシニアに本格参戦した17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）が129・18点をマークし、合計192・84点で優勝した。トリプルアクセル（3回転半ジャンプ）を決め、ショートプログラム（SP）3位から逆転で頂点に立った。2位に千葉百音（20＝木下グループ）、3位に三原舞依（25＝シスメックス）が入った。

17歳の中井がシニアデビュー戦でミラノ・コルティナ五輪へと名乗りを上げた。SP3位から迎えたフリー。冒頭で得意のトリプルアクセルを鮮やかに決めると勢いに乗った。以降は回転不足などもありながらも次々とジャンプを着氷。逆転で優勝を飾り「実感が湧いていないというか、ちょっとパニックになっているけど…。率直にうれしい」と笑みを浮かべた。

幾多の試練を乗り越えた。フリーは昨季の「シンデレラ」を継続する予定だったが、著作権の問題で申請の許可が下りず、急きょ変更を余儀なくされた。新たな曲に切り替えて宮本賢二氏の下で7月中旬に振り付けを行い、ジャンプを組み込んだのも2〜3週間前。完成度は「65％ぐらい」だった。大会直前には、ぎっくり腰を発症。ぶっつけ本番でSPに臨んだ。

その状況下で年上の実力者がそろった大会で頂点に立った。五輪代表3枠への距離感を問われると「少しは近づいたかなという感じ。毎回の試合で不安や緊張があると思うけど、それを乗り越えていって、その先に五輪があると思う」。腰の不安がなくなれば、トリプルアクセルはSPとフリーで計3本を跳ぶ予定。大技を持つ17歳が夢舞台へと挑戦する。（西海 康平）

◇中井 亜美（なかい・あみ）2008年（平20）4月27日生まれ、新潟県出身の17歳。浅田真央さんに憧れて5歳で競技を始め、中学から千葉県のMFアカデミーに練習拠点を移して中庭健介コーチらの指導を受ける。島田麻央（木下グループ）ら同学年には年齢制限でミラノ・コルティナ五輪に出場できない選手もいる中、7月1日の時点で17歳に達しているため今季からシニアの舞台で戦い、五輪も出場可能。趣味は音楽鑑賞。1メートル50。