NY株式12日（NY時間15:13）（日本時間04:13）
ダウ平均　　　44430.69（+455.60　+1.04%）
ナスダック　　　21654.14（+268.74　+1.26%）
CME日経平均先物　43280（大証終比：+640　+1.48%）

欧州株式12日終値
英FT100　 9147.81（+18.10　+0.20%）
独DAX　 24024.78（-56.56　-0.23%）
仏CAC40　 7753.42（+54.90　+0.71%）

米国債利回り
2年債　 　3.731（-0.038）
10年債　 　4.289（+0.004）
30年債　 　4.880（+0.027）
期待インフレ率　 　2.386（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.744（+0.048）
英　国　　4.626（+0.061）
カナダ　　3.433（+0.039）
豪　州　　4.242（-0.005）
日　本　　1.494（+0.009）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.20（-0.76　-1.19%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3399.00（-5.70　-0.17%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝119512.69（+656.33　+0.55%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1766万0390（+96986　+0.55%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ