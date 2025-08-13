ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は４５５ドル高 シカゴ日経平均先物は４万３２８０円
NY株式12日（NY時間15:13）（日本時間04:13）
ダウ平均 44430.69（+455.60 +1.04%）
ナスダック 21654.14（+268.74 +1.26%）
CME日経平均先物 43280（大証終比：+640 +1.48%）
欧州株式12日終値
英FT100 9147.81（+18.10 +0.20%）
独DAX 24024.78（-56.56 -0.23%）
仏CAC40 7753.42（+54.90 +0.71%）
米国債利回り
2年債 3.731（-0.038）
10年債 4.289（+0.004）
30年債 4.880（+0.027）
期待インフレ率 2.386（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.744（+0.048）
英 国 4.626（+0.061）
カナダ 3.433（+0.039）
豪 州 4.242（-0.005）
日 本 1.494（+0.009）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.20（-0.76 -1.19%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3399.00（-5.70 -0.17%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝119512.69（+656.33 +0.55%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1766万0390（+96986 +0.55%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
