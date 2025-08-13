¥³¥áÊ¿¶Ñ²Á³Ê3542±ß 2½µ¤Ö¤ê¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¡¡È÷ÃßÊÆ´Þ¤à¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¡×2999±ß ¡ÖÌÃÊÁÊÆ¡×4202±ß
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Î¥³¥á¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬3542±ß¤È¤Ê¤ê¡¢2½µ¤Ö¤ê¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î3Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ËÁ´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ª¤è¤½1000Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á5¥¥í¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢Á°¤Î½µ¤è¤ê83±ß²¼¤¬¤Ã¤Æ3542±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï2½µ¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¥³¥áÁ´ÂÎ¤ÎÈÎÇäÎÌ¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö2000±ßÁ°¸å¡×¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä³ä¹ç¤¬¾¯¤·Áý¤¨¤¿¤³¤È¤¬²¼Íî¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ç¤Ï¡¢¢§È÷ÃßÊÆ¤ò´Þ¤à¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¡×¤¬Á°¤Î½µ¤è¤ê134±ß²¼¤¬¤Ã¤Æ2999±ß¤Ë¡¢¢§¡ÖÌÃÊÁÊÆ¡×¤â45±ß²¼¤¬¤Ã¤Æ4202±ß¤Ç¤·¤¿¡£
ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£Ç¯¤Î¿·ÊÆ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë½Ð²ó¤ëÍè·î°Ê¹ß¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
