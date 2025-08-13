『あののオールナイトニッポン0（ZERO）』にあのァフンのFRUITS ZIPPER早瀬ノエルがゲスト出演決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■初のラジオ共演で、はたしてふたりの距離は縮まるのか!?

あのがパーソナリティを務めるニッポン放送『あののオールナイトニッポン0（ZERO）』（毎週火曜 27時～）。スペシャルウィークとなる8月26日の放送に、FRUITS ZIPPERの早瀬ノエルが生出演することが発表された。

あののファンを公言している早瀬ノエル。ふたりはテレビ番組などで何度か共演もしており、連絡先も交換済みの仲。

ただ、食事の約束をするもののまだ実現はしておらず、この番組内でも以前、「誰か他に誘ったほうがいいのか？」「どのような店がいいか？」などリスナーも交えて作戦が練られていた。

そんなタイミングでの初のラジオ共演となるが、はたしてふたりの距離は縮まるのか、注目が集まる。

FRUITS ZIPPERの早瀬ノエルがゲスト生出演する『あののオールナイトニッポン0（ZERO）』は、8月26日27時から生放送。

