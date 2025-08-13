『あののオールナイトニッポン0（ZERO）』にあのァフンのFRUITS ZIPPER早瀬ノエルがゲスト出演決定
■初のラジオ共演で、はたしてふたりの距離は縮まるのか!?
あのがパーソナリティを務めるニッポン放送『あののオールナイトニッポン0（ZERO）』（毎週火曜 27時～）。スペシャルウィークとなる8月26日の放送に、FRUITS ZIPPERの早瀬ノエルが生出演することが発表された。
あののファンを公言している早瀬ノエル。ふたりはテレビ番組などで何度か共演もしており、連絡先も交換済みの仲。
ただ、食事の約束をするもののまだ実現はしておらず、この番組内でも以前、「誰か他に誘ったほうがいいのか？」「どのような店がいいか？」などリスナーも交えて作戦が練られていた。
そんなタイミングでの初のラジオ共演となるが、はたしてふたりの距離は縮まるのか、注目が集まる。
FRUITS ZIPPERの早瀬ノエルがゲスト生出演する『あののオールナイトニッポン0（ZERO）』は、8月26日27時から生放送。
番組情報
ニッポン放送『あののオールナイトニッポン0（ZERO）』
08/26（火）27:00～28:30
パーソナリティ：あの
ゲスト：早瀬ノエル（FRUITS ZIPPER）
メールアドレス：ano@allnightnippon.com
番組ハッシュタグ：#あのANN0
『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』番組公式X
https://x.com/ano_ann0
ano OFFICIAL SITE
https://ano-official.com/
あの OFFICIAL X
https://x.com/ano2mass
FRUITS ZIPPER OFFICIAL SITE
https://fruitszipper.asobisystem.com/