エンゼルス戦に「1番・DH」で先発

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。3試合連発となる今季42号ソロを放った。試合は4-7で敗れたが、古巣のファンの前で豪快な一発。エンゼルス側の放送席では、退団した大谷がこの日も古巣にもたらした“恩恵”が伝えられた。

7点ビハインドで迎えた8回の第4打席。アンダーソンが投じたひざ元の変化球を右翼席へ豪快にかっ飛ばした。打った瞬間の豪快な42号アーチ。これがエンゼルスタジアムで大谷が放った100本目のホームランになった。

古巣エンゼルス側の米カリフォルニア州地元放送局「ファンデュエル・スポーツ・ネットワーク・ウェスト」の中継では、大谷がもたらした恩恵についても触れられた。通算132勝のエンゼルスOBであるマーク・グビザ氏は「観客の歓声と打球音を聞いてください。ホームランが出たときは7-0と大差でしたが、それでも観客は大熱狂でした」と伝えた。

さらに実況のウェイン・ランダッゾ氏は「チケットは完売です。ショウヘイは間違いなくファンを総立ちにさせてくれます」と脱帽。同じロサンゼルスを本拠地とする2チームの試合だったということもあるが、間違いなく大谷の存在もチケット完売につながっていると感じている様子だった。

ホームランが飛び出す前には、グビザ氏が「今夜はエンゼルス、ドジャースのオオタニTシャツを着ている人がたくさんいます」と紹介。大谷が初打席を迎えた際の観客の様子は、米専門メディア「ドジャー・ブルー」公式Xが「ブーイングも聞こえたが、ショウヘイ・オオタニの初打席はかなり好意的な反応だった」と伝えるなど、いまだに大谷がエンゼルスファンに愛される存在であることが感じられた試合だった。



（THE ANSWER編集部）