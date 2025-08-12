＜まさか＞夫の体臭が気になり始めた。でも「ただの加齢臭でしょ」→ 実は『病気のサイン』だった

結婚生活とは、良い時も悪い時も共に分かち合うもの。もしパートナーに予期せぬ変化が訪れたら、あなたはどう向き合いますか？ 今回は、筆者の知人A子さん夫婦に起こった、心温まるけれど少しヒヤリとするお話をご紹介します。

愛しい夫は激太り！

A子さんの夫は、結婚前はかなり細身な人でした。

ところが結婚後、まさに幸せ太りなのか？ 20kgも増量してしまったのです。

「A子の作るご飯が世界一美味しい！」

そう喜んでたくさん食べてくれるのが嬉しくて、A子さんもついつい作り過ぎてしまっていたようです。

元々細身だった夫は見る影もなく、かといって極端に太っているというわけでもありません。

パッと見は健康診断で「軽度肥満」と指摘される程度だったので、「このお肉は幸せの証」なんて言って笑っていました。

香りも相性の良さだけど

実はA子さん、元々夫の香りも大好きでした。

臭いは遺伝的に惹かれ合うと聞いた事があるので、きっと夫とはかなり相性がいいのでしょう。

しかしある時、ふと夫のニオイが気になるようになったのです。

一般的な体臭とは違う、甘酸っぱいような不思議な香り。

もしかして、体質が変わってしまったのでしょうか？

でも脇からというより、体全体からフワッと香ってくるのです。

夫は綺麗好きなので、お風呂には必ず毎日入って清潔にしていますし、歯磨きもしっかりしています。

どうやらこの不思議な香りに、本人は気付いていないようでした。

少し気にはなりましたが、加齢によるものだろうと考え、夫への愛情は変わりませんでした。

そんな気付きをすっかり忘れていた春。

夫の会社の健康診断で、驚きの結果が……！

全く気付かなかった

なんと、夫は糖尿病になっていたのです。

再検査をして、即食事管理と服薬を開始することになってしまいました。

よくよく思い返すと「肌が痒い」「時々手がしびれてる感じがする」という発言がありましたが、加齢によるものとばかり思っていたので全く気にしていませんでした。

実は、お医者さんいわく、これは糖尿病の初期症状だったのです。

そして、あの甘酸っぱい香りになった体臭も、糖尿病の症状の一つだったというのです。

それ以来、食事はバランスよくヘルシーを心掛け、夫婦で朝からウォーキングをすることに。

皆様も、大切な人がいつもと違う？ と思う事があれば、徹底的に調べたり病院で検査を受けたりするよう、強くお勧めします……！！

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

ltnライター：Yuki.K

飲み歩きが趣味の元キャバ嬢。そのキャリアで培った人間観察力でコラムを執筆中。すっと人の懐に入ることができる天然人たらしが武器。そのせいか、人から重い話を打ち明けられやすい。キャバクラ勤務後は、医療従事者として活躍していたが出産を機に退職。現在はこれまでの経験で得た人間関係を取材に生かし、主に女性の人生の機微を記事にするママライター。